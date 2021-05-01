我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3234萬人確診 完成接種者首破億

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

紐約市議會擬提案：餐廳須讓外賣郎如廁

記者顏潔恩／紐約報導
市議會預計將在近期提出一項新法案，包括允許外賣郎在餐館如廁等。(本報檔案照)
市議會預計將在近期提出一項新法案，包括允許外賣郎在餐館如廁等。(本報檔案照)

紐約市議會將於近日提出一項新法案，保障外賣郎更多的權益，包括允許外賣郎在餐館如廁等；布碌崙(布魯克林)華裔餐廳業者則表示，已開放室內堂食的餐廳或許在開放廁所使用上沒有衝突，但還未開放堂食的餐廳，為員工安全著想，都不一定會讓消費顧客使用，希望立法者在推出議案時要考慮這點。

在新冠肺炎疫情下，外賣郎已晉身為「必要行業員工」，可惜大多未享有良好的工作福利，包括長時間工作、僅獲低薪金、甚至連餐廳廁所都不讓使用。

紐約市議會有意改變這個情況，預計近期會正式推出一項新法，規定只要不對健康或安全構成威脅，餐廳一定要允許擁有「外賣郎」橫幅的工作人員使用餐廳廁所；市議員利華娜(Carlina Rivera)說，外賣郎協助全市餐廳營業，有些人必須不停地工作，可能一整天都無法使用到廁所。

另一方面，該項法案也讓送餐平台，例如Seamless或Uber Eats工作的送餐員享有更多福利，包括可選擇非銀行轉帳的薪金接收方式、每次送餐給外賣郎的最低補貼，以及透明地提供顧客信用卡上給外賣郎的小費百分比數額。

布碌崙(布魯克林)8大道一名餐飲業者林先生對此表示，該法案對已開放堂食的餐廳沒有影響，但對於只提供外賣服務的餐廳來說，還是有很大顧慮；他說不開堂食就是為了員工的安全，連消費的顧客也不會同意使用廁所。

另一方面，他認為如果是熟識、為餐館服務的外賣郎借用廁所並沒有問題；若是不認識的外賣郎，擔心萬一有不法分子利用這個法案為非作歹，例如假扮成外賣郎到店裡行竊或打劫，會對業者造成麻煩，希望市議會在立法上需考慮得更周詳。

另一名經營日餐廳的業者李約翰則表示，一般服務於華社餐館的外賣郎，並不會遇到找不到地方上廁所的情形，很多相識的餐廳業者都樂意借廁所，「並不是很大的問題」。

紐約市 布碌崙 布魯克林

上一則

紐約百年牛排店驚傳槍案 2顧客中彈

下一則

醜聞無需調查…白思豪批葛謨想一手遮天

延伸閱讀

特殊高中放榜 亞裔錄取仍過半…教育局再促取消SHSAT

特殊高中放榜 亞裔錄取仍過半…教育局再促取消SHSAT
促進消費 「開放街道」永久化 紐約市議會通過

促進消費 「開放街道」永久化 紐約市議會通過
楊愛倫訪世報：為法拉盛爭權益

楊愛倫訪世報：為法拉盛爭權益
波羅園猶太社區領袖 背書楊安澤

波羅園猶太社區領袖 背書楊安澤
劉醇逸挺雷諾索 競選布碌崙區長

劉醇逸挺雷諾索 競選布碌崙區長

熱門新聞

90歲的于長年日前染疫，在病床上與病魔纏鬥半個月，不幸離世。(于女士提供)

打完首劑疫苗 華人老夫妻染疫離世 女兒嘆未及早檢測

2021-04-25 02:30
21歲的納菲亞在家門口被他人用硫酸攻擊，她期盼警方早日逮捕嫌犯；左圖為納菲亞受害前照片，中圖與右圖為受害人被硫酸燒傷的照片。取自GoFundMe網頁)

亞裔女被潑硫酸 毀容幾近失明哭訴尋兇嫌

2021-04-23 02:28
紐約曼哈頓哈林區(Harlem)23日晚發生一起涉及亞裔的攻擊案件。(截取自紐約市警局提供錄像)

亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危

2021-04-24 16:04
攻擊馬耀攀的男嫌目前仍在逃。(市警提供)

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

2021-04-25 14:46
布碌崙正統猶太裔社區出現大規模RSV病毒感染。（本報檔案照）

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

2021-04-26 07:00
曼哈頓再發生兩起仇恨亞裔案件。（記者金春香／攝影）

紐約仇恨亞裔犯罪又2起 女子在地鐵被毆倒地

2021-04-29 18:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟
全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測
抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診

抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診
鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了

鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了
南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據

南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據