紐約市議會擬提案：餐廳須讓外賣郎如廁

市議會預計將在近期提出一項新法案，包括允許外賣郎在餐館如廁等。(本報檔案照)

紐約市 議會將於近日提出一項新法案，保障外賣郎更多的權益，包括允許外賣郎在餐館如廁等；布碌崙 (布魯克林 )華裔餐廳業者則表示，已開放室內堂食的餐廳或許在開放廁所使用上沒有衝突，但還未開放堂食的餐廳，為員工安全著想，都不一定會讓消費顧客使用，希望立法者在推出議案時要考慮這點。

在新冠肺炎疫情下，外賣郎已晉身為「必要行業員工」，可惜大多未享有良好的工作福利，包括長時間工作、僅獲低薪金、甚至連餐廳廁所都不讓使用。

紐約市議會有意改變這個情況，預計近期會正式推出一項新法，規定只要不對健康或安全構成威脅，餐廳一定要允許擁有「外賣郎」橫幅的工作人員使用餐廳廁所；市議員利華娜(Carlina Rivera)說，外賣郎協助全市餐廳營業，有些人必須不停地工作，可能一整天都無法使用到廁所。

另一方面，該項法案也讓送餐平台，例如Seamless或Uber Eats工作的送餐員享有更多福利，包括可選擇非銀行轉帳的薪金接收方式、每次送餐給外賣郎的最低補貼，以及透明地提供顧客信用卡上給外賣郎的小費百分比數額。

布碌崙(布魯克林)8大道一名餐飲業者林先生對此表示，該法案對已開放堂食的餐廳沒有影響，但對於只提供外賣服務的餐廳來說，還是有很大顧慮；他說不開堂食就是為了員工的安全，連消費的顧客也不會同意使用廁所。

另一方面，他認為如果是熟識、為餐館服務的外賣郎借用廁所並沒有問題；若是不認識的外賣郎，擔心萬一有不法分子利用這個法案為非作歹，例如假扮成外賣郎到店裡行竊或打劫，會對業者造成麻煩，希望市議會在立法上需考慮得更周詳。

另一名經營日餐廳的業者李約翰則表示，一般服務於華社餐館的外賣郎，並不會遇到找不到地方上廁所的情形，很多相識的餐廳業者都樂意借廁所，「並不是很大的問題」。