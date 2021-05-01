紐約百年牛排店驚傳槍案 2顧客中彈

槍擊案發生後，警方在現場展開調查。(abc7截圖)

吸引不少華人顧客消費的百年牛排店Peter Luger位於布碌崙(布魯克林 )的分店，在4月29日晚間發生槍擊 案件，兩名在戶外用餐的顧客無辜中彈，所幸無生命危險；槍手已被逮捕，射擊之前曾和一名家庭成員有劇烈爭執。

消息指出，槍擊案發生在4月29日晚9時45分，在Peter Luger牛排店威廉斯堡分店；24歲的槍手索默維爾(Arkies Sommerville)當時和十多名親人在店內吃飯，不久後他和一人發生爭執，兩人隨即在餐廳桌上起了口角。

Peter Luger牛排店在威廉斯堡的分店4月29日晚發生槍擊案件。(取自Citizen)

接著愈吵愈烈，兩人走到戶外用餐區域上繼續對罵，之後索默維爾突然拔槍，朝牛排店裡多次射擊；許多內外的顧客聽見槍聲驚慌失措，亂竄逃走，場面非常混亂，兩名戶外用餐的顧客被流彈擊中，一名是57歲男子的腹部中彈，另一名30歲男子則肩膀中彈，兩人都互不相識，跟槍手也沒有關係；受害者被送到表維醫院(Bellevue Hospital)搶救，所幸無生命危險。

案發後索默維爾曾棄槍逃跑，而該區域當時就有不少警察在附近巡邏，接到報警後立即搜尋嫌犯，很快在案發地一條街之外的南10街交Bedford大道處發現；嫌犯被帶回牛排店接受目擊者指證，他很有可能受到酒精影響，情緒顯得極不穩定，隨後也送到表維醫院接受檢查，警方在案發現場繳獲他的手槍。

經警方調查後，索默維爾被控兩項企圖謀殺、非法持有武器、非法使用槍械罪名；消息指出，嫌犯有犯罪前科。 Peter Luger是紐約市 唯一獲得米其林的百年牛排店，除在布魯克林外，在長島也有另一家分店，吸引不少華裔顧客慕名而來。