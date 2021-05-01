我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3234萬人確診 完成接種者首破億

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

紐約百年牛排店驚傳槍案 2顧客中彈

記者顏潔恩／紐約報導
槍擊案發生後，警方在現場展開調查。(abc7截圖)
槍擊案發生後，警方在現場展開調查。(abc7截圖)

吸引不少華人顧客消費的百年牛排店Peter Luger位於布碌崙(布魯克林)的分店，在4月29日晚間發生槍擊案件，兩名在戶外用餐的顧客無辜中彈，所幸無生命危險；槍手已被逮捕，射擊之前曾和一名家庭成員有劇烈爭執。

消息指出，槍擊案發生在4月29日晚9時45分，在Peter Luger牛排店威廉斯堡分店；24歲的槍手索默維爾(Arkies Sommerville)當時和十多名親人在店內吃飯，不久後他和一人發生爭執，兩人隨即在餐廳桌上起了口角。

Peter Luger牛排店在威廉斯堡的分店4月29日晚發生槍擊案件。(取自Ci...
Peter Luger牛排店在威廉斯堡的分店4月29日晚發生槍擊案件。(取自Citizen)

接著愈吵愈烈，兩人走到戶外用餐區域上繼續對罵，之後索默維爾突然拔槍，朝牛排店裡多次射擊；許多內外的顧客聽見槍聲驚慌失措，亂竄逃走，場面非常混亂，兩名戶外用餐的顧客被流彈擊中，一名是57歲男子的腹部中彈，另一名30歲男子則肩膀中彈，兩人都互不相識，跟槍手也沒有關係；受害者被送到表維醫院(Bellevue Hospital)搶救，所幸無生命危險。

案發後索默維爾曾棄槍逃跑，而該區域當時就有不少警察在附近巡邏，接到報警後立即搜尋嫌犯，很快在案發地一條街之外的南10街交Bedford大道處發現；嫌犯被帶回牛排店接受目擊者指證，他很有可能受到酒精影響，情緒顯得極不穩定，隨後也送到表維醫院接受檢查，警方在案發現場繳獲他的手槍。

經警方調查後，索默維爾被控兩項企圖謀殺、非法持有武器、非法使用槍械罪名；消息指出，嫌犯有犯罪前科。 Peter Luger是紐約市唯一獲得米其林的百年牛排店，除在布魯克林外，在長島也有另一家分店，吸引不少華裔顧客慕名而來。

布魯克林 槍擊 紐約市

上一則

作企業榜樣 紐約市府8萬員工5月3日返崗

下一則

紐約市議會擬提案：餐廳須讓外賣郎如廁

延伸閱讀

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測
促進消費 「開放街道」永久化 紐約市議會通過

促進消費 「開放街道」永久化 紐約市議會通過
奧洛維爾湖儲水剩42% 灣區極度乾旱 加州擬撥34億因應

奧洛維爾湖儲水剩42% 灣區極度乾旱 加州擬撥34億因應
楊愛倫訪世報：為法拉盛爭權益

楊愛倫訪世報：為法拉盛爭權益
波羅園猶太社區領袖 背書楊安澤

波羅園猶太社區領袖 背書楊安澤

熱門新聞

90歲的于長年日前染疫，在病床上與病魔纏鬥半個月，不幸離世。(于女士提供)

打完首劑疫苗 華人老夫妻染疫離世 女兒嘆未及早檢測

2021-04-25 02:30
21歲的納菲亞在家門口被他人用硫酸攻擊，她期盼警方早日逮捕嫌犯；左圖為納菲亞受害前照片，中圖與右圖為受害人被硫酸燒傷的照片。取自GoFundMe網頁)

亞裔女被潑硫酸 毀容幾近失明哭訴尋兇嫌

2021-04-23 02:28
紐約曼哈頓哈林區(Harlem)23日晚發生一起涉及亞裔的攻擊案件。(截取自紐約市警局提供錄像)

亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危

2021-04-24 16:04
攻擊馬耀攀的男嫌目前仍在逃。(市警提供)

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

2021-04-25 14:46
布碌崙正統猶太裔社區出現大規模RSV病毒感染。（本報檔案照）

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

2021-04-26 07:00
曼哈頓再發生兩起仇恨亞裔案件。（記者金春香／攝影）

紐約仇恨亞裔犯罪又2起 女子在地鐵被毆倒地

2021-04-29 18:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟
全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測
抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診

抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診
鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了

鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了
南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據

南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據