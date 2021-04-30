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非裔男曼哈頓持槍搶劫華裔童裝店

記者張晨／紐約報導
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

位於曼哈頓雀兒喜(Chelsea)的一家華裔經營的兒童服裝店23日遭劫，損失百元現金；61歲的華裔員工被劫匪毆打頭部，其他員工也受到驚嚇，30日白天營業時該店仍緊鎖店門，確認來訪者後才開門放人進店；轄區市警十分局當日也公布了案發地監控，呼籲民眾留意。

警方表示，23日下午3時15分左右，一名非洲裔男性劫匪闖入曼哈頓第七大道82號一家名為「Lucky Wang」的華裔兒童服裝店，持槍威脅店內一名正在工作中的61歲華裔員工打開收銀台，劫匪隨即迅速從錢箱中抓過100元現金，隨後沿七大道向南逃逸。

30日該店雖照常開門營業，有兩名華裔員工在店內值班，但白天仍將店門緊鎖，直到聽見顧客拉門聲後，店員再通過玻璃門確認，才敢放人進入店內。

兩名華裔員工表示，早在2019年2月店內就曾發生過類似的案件，當時一名42歲的華裔女員工被打，導致她鼻子受傷，當場血流不止。

但對於此次案件員工則不願針對劫案透露更多細節，僅表示不管是不是因為最近反亞裔仇恨案件的激增，該案對於店舖、還是員工來說都是一次可怕的經歷，希望不再發生。

根據市警當日公布的案發地監控錄像顯示，該非洲裔嫌犯最後一次被看到時，頭戴三色棒球帽，白色口罩，灰色帽衫，深色褲子運動鞋。

現呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

非裔男曼哈頓持槍搶劫華裔童裝店。(記者張晨/攝影)
非裔男曼哈頓持槍搶劫華裔童裝店。(記者張晨/攝影)

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