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賓士車主引連環車禍 華裔外賣郎被撞身亡

記者牟蘭／紐約報導
一名37歲的華裔男子因車禍重傷不治身亡。(Citizen視頻截圖)
一名37歲的華裔男子因車禍重傷不治身亡。(Citizen視頻截圖)

一輛賓士車主29日晚引發連環車禍，撞上兩輛停泊在路邊的車輛後，又拖拽一名摩托車的司機至附近餐廳的戶外餐廳區域，導致這名37歲的華裔外賣郎重傷不治；紐約市警4月30日表示，這起車禍案件尚在調查中，目前並未逮捕任何嫌犯。

根據警方消息，市警114分局於29日下午7時46分左右收到一起報案，稱在阿斯托利亞(Astoria)35街交蒂特馬斯大道(Ditmars Blvd.)附近發生一起連環車禍；警員趕到現場後，發現一名37歲的男子失去知覺，另有一名32歲的女子雙腿被撞傷，倒在路邊。

警方立即將兩名傷者送往皇后區西奈山醫院(Mount Sinai Hospital Queens)急救，這名37歲的男子因傷勢過重，送往醫院後被宣布不治身亡；根據初步調查，警方稱，一名60歲的女司機駕駛一輛2013年產的賓士車，北向35街緩慢行駛時，撞上兩輛停在路邊的車輛。

根據調查，這輛賓士車隨後撞上這輛2019年產的雅馬哈(Yamaha)摩托車，37歲男性駕駛被拖拽到Rosa Toro餐館的戶外用餐區域，32歲的摩托車女乘客被撞倒在地上；60歲的賓士女司機留在現場接受調查，警方稱案件尚在調查中，目前尚未逮捕任何嫌犯。

警方消息稱，這名死者是報住在皇后區的37歲男子林星龍(Lin Xinglong，姓名皆音譯)；知情人士稱，死者是一名外賣郎，因這場意外不幸身亡。

警方呼籲，任何知情者應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

車禍 皇后區 紐約市

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