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婦人地鐵小憩突被抓臉 驚醒發現男子露鳥自慰

記者顏嘉瑩／紐約報導
男子日前在地鐵上對女子露鳥自慰，遭到警方通緝。(市警提供)
男子日前在地鐵上對女子露鳥自慰，遭到警方通緝。(市警提供)

一名58歲婦人日前搭乘地鐵，閉上眼睛在地鐵上小憩，沒想到突然遭人抓臉，驚醒後才發現前方有一名男子裸露下體並自慰，女子急忙離開座位；警方29日公布男嫌照片，呼籲民眾協助提供線索。

根據警方消息，本月12日下午約5時20分，在曼哈頓華埠南向E線地鐵上，一名58歲婦人做在地鐵車廂內小憩，突然一名男子抓住她的臉，婦人驚醒後看到該名男子正裸露下體、朝她做出不雅動作疑似正在自慰，女子趕緊逃離開座位，往車廂反方向跑。

所幸該名男子未繼續追趕，並在華埠堅尼路(Canal St.)站下車，離開現場；警方表示，受害人未受傷而目前該案仍在調查。

警方描述，男子身材中等，身高約5呎5吋、體重165磅，蓄短黑髮、鬍子並戴眼鏡，案發當天身穿黑色夾克、藍色牛仔褲和黑色球鞋；警方29日公布嫌犯照片，呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

警方描述，男子身材中等，身高約5呎5吋、體重165磅，蓄短黑髮、鬍子並戴眼鏡，案...
警方描述，男子身材中等，身高約5呎5吋、體重165磅，蓄短黑髮、鬍子並戴眼鏡，案發當天身穿黑色夾克、藍色牛仔褲和黑色球鞋。(市警提供)

地鐵 華埠 曼哈頓

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