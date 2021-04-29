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襲擊拾荒華男非裔嫌 保釋金40萬

記者洪群超／紐約報導
法庭為波維爾設下40萬元保釋金。(CBS視頻截圖)
法庭為波維爾設下40萬元保釋金。(CBS視頻截圖)

曼哈頓哈林區無端攻擊拾荒華男至重傷的嫌犯波維爾(Jarrod Powell)，27日凌晨落網後，當日稍晚在曼哈頓刑事法庭過堂，檢方最終對其提出三項仇恨犯罪指控，包括二級企圖謀殺，法庭將其保釋金設到40萬元；波維爾被捕後倒打一耙，聲稱是馬耀泮襲擊他，但警方指出，沒有任何證據顯示波維爾曾被攻擊，甚至馬耀泮被他暴打時根本都無力還手。

49歲的波維爾27日凌晨2時45分許，在位於曼哈頓東125街600號、屬於「曼哈頓精神病中心」(Manhattan Psychiatric Center)所管的遊民收容所被捕；當日稍晚過堂時，檢方以二級企圖謀殺，持械傷人及攻擊至人重傷三項重罪提控，且三項控罪都為仇恨犯罪。

警方指出，波維爾已是慣犯，從1988年開始有至少15次被捕紀錄，大部分都是攻擊他人；根據警方在案發地附近獲取的視頻顯示，23日晚8時20分左右，正在哈林區的三大道交東125街附近撿瓶罐的馬耀泮，突遭波維爾從後方擊倒在地，並狠踹頭部至少六腳。

法庭對波維爾設下總額40萬元的保釋金；波維爾此前登記住址即為他被捕時所在的遊民收容所，當日他無力交保，繼續收押，將於5月3日再度出庭受審。

波維爾當日被押出警局時，向現場記者聲稱他「被搶了，被搶劫和攻擊」，甚至反咬一口稱「他(馬耀泮)和其他亞裔一起攻擊我，搶我東西」；警方表示，沒有任何證據可證實波維爾所說，所有監控畫面都顯示，是波維爾突然襲擊毫無防備的馬耀泮，全程都是他單方面毆打，馬耀泮甚至連還手動作都沒有。

由州眾議員金兌錫等民選官員和社區人士、律師在GoFundMe網站為馬耀泮設立的網路籌款，短短一天已獲超過51萬捐款，有超過9800人為迄今仍重傷昏迷住院的馬耀泮獻出愛心。

曼哈頓 仇恨犯罪 亞裔

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