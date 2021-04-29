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揚言殺官員白男川粉 曾罵移民低智商人猿

記者顏潔恩／紐約報導
紐約川粉亨特涉嫌威脅攻擊國會領袖被捕，他也曾辱罵移民為「低智商的人猿」。(視頻截圖)
紐約川粉亨特涉嫌威脅攻擊國會領袖被捕，他也曾辱罵移民為「低智商的人猿」。(視頻截圖)

37歲白人男子亨特(Brendan Hunt)在社群媒體上發布恐怖威脅言論，多次揚言要射殺重要政府官員而被捕；該案日前在紐約東區聯邦法庭審理，披露他過去發出的短信中，不少族裔都被他用歧視字眼辱罵過，並用「低智商的人猿」等極具侮辱性的字眼形容移民。

亨特是川普支持者，為紐約法院管理處工作人員，父親曾任皇后區家事法院法官，1月19日在皇后區家中落網；法律文件指出，他涉嫌參與1月6日的國會山莊暴動，雖沒有親自到現場，但在網站製造一系列威脅政客的恐怖言論，曾揚言要對眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)、少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)等人報復。

該案27日在法官陳家美(Pamela Chen)的主審下開庭，亨特針對自己在網路發布的恐怖言論辯駁，稱會跟別人借槍，混進拜登就職典禮射殺人，「那是個很荒謬的想法」；過去他也經常聽到兩黨之間會有這樣的「政治修辭」(political rhetoric)，左翼分子也會提到「殺死川普」等言論。

檢方隨後拿出亨特的短信紀錄，他曾向父親表示不在意移民人士有多努力工作，因為他們是「低智商的人猿」；他還抱怨在紐約市的感情生活不順，「在這個滿是非洲裔、西語裔、猶太人和亞裔人種的森林裡面，我根本找不到一個合適的白人伴侶」，他對形容以上族裔時使用的都是種族歧視字眼，另外他也曾開玩笑要「殺死猶太人」，亨特解釋這全是想激怒父親而說出的話。

他表示自身有依賴使用藥物，另在新冠疫情下的生活讓他備感孤立，種種情緒問題造成他在網路上發布以上言論；在關押三個月期間，亨特說已深刻反省自己的話，承認言論不當、不負責任、粗心且不成熟。

針對威脅殺人等罪名，亨特表示不認罪，他的代表律師則堅稱，他在社群媒體上所發布的內容受到美國憲法「第一修正案」所保護；該案將在4月30日(周五)再度開庭。

社群媒體 紐約市 種族歧視

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