日落公園治安亮紅燈 華人如驚弓鳥

針對亞裔的犯罪時常發生，布碌崙、皇后區和曼哈頓各大華人社區的警局都加強巡邏，防範仇恨亞裔犯罪。(Getty Images)

紐約市針對亞裔攻擊案件層出不窮，近來日落公園 華社治安又亮紅燈，兩名華人在不同事件中遭非洲裔男子威脅、騷擾；其中一名華男在深夜裡遭惡徒瘋狂追逐，跑到人多的街區才甩掉對方，差點性命不保。

在日落公園華社一間酒樓工作多年的魏先生表示，他在27日凌晨1時左右放工後，步行到附近的8大道地鐵站 ；當時他從7大道交62街的路口進去，一開門就看見一名非洲裔男子站在刷卡的鐵欄邊上，對方一見魏先生竟二話不說，就跳過鐵欄衝向前去。

魏先生日前深夜搭地鐵回家時，在地鐵站內遇到惡徒追逐。(記者顏潔恩／攝影)

眼見這一幕，魏先生馬上轉身拔腿就跑，他沿著7大道北向奔跑，不停大喊著「救命！救命」，在抵達61街時右轉進入8大道；所幸那時有些餐館還在營業，歹徒看見有其他民眾，便停止了追逐，魏先生後來走到8大道交62街的路口，將這件事告知地鐵工作人員，對方隨即報警後，魏先生也搭上列車回家了。

魏先生驚恐地回憶，惡徒的行徑十分嚇人，張牙舞爪地跑在自己身後，嘴裡還不停地嘶吼叫著，「還好我跑得快，要不然都不知道會發生什麼事」；他表示在酒樓工作超過八年，雖經常忙到夜間才回家，卻是第一次真實感覺到性命威脅，妻子得知後，也嚇得一整夜都睡不好。

針對亞裔的犯罪時常發生，布碌崙、皇后區和曼哈頓各大華人社區的警局都加強巡邏，防範仇恨亞裔犯罪。(Getty Images)

第二起事件則發生於6大道一間華裔衣廠外，衣廠負責人是華人，人稱「尤姐」，在數周前的中午時分，一名裝扮斯文得體的非洲裔男子突然敲門，自稱要找工作；尤姐告知對方沒有工作，後來遠遠看見此人沒有離開，而是不斷地用腳踢大門，嚇得她打電話叫員工絕對不要開門。

該名男子見自討沒趣，走到附近一家華裔酒樓尋工，當被拒絕後男子還是不離開，突然指著一名服務員口袋，叫對方給他一點錢；員工於是戒備，並明確的拒絕了男子，他才朝7大道方向離開。受害者均表示，從前在日落公園華社較少遇到這些情況，近來反亞裔情緒高漲，讓他們擔心不已。