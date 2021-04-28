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一洲焦點直播中／1.8兆美國家庭計畫劫富濟貧？

不滿女子僅帶20元現金 劫匪改性侵

記者黃伊奕／紐約報導
嫌犯在布碌崙東威廉斯堡對一名女士實施了搶劫與性侵。（市警總局提供）
嫌犯在布碌崙東威廉斯堡對一名女士實施了搶劫與性侵。（市警總局提供）

一名24歲的女子19日晚間在布碌崙(布魯克林)東威廉斯堡遭一名男子攔截企圖搶劫，但發現女子只帶了20元現金，又將她拖到角落實施了性侵，作案過程被一名路人撞見受害者才成功逃脫；警方於28日公布嫌犯照片實施通緝。

根據警方該受害者19日晚間9時左右，在東威廉斯堡懷特街(White St)交西格爾街(Seigel St)附近步行，突然一名陌生男子從她身後衝上前，一把抓住女子喉嚨。

嫌犯將受害者推到牆壁上後，要求她交出身上的財物，但發現她僅帶了20元現金，又將她拖入西格爾街的東向角落；隨後把她推向一旁停放的車輛對她實施了性侵，好在該停放車輛內的正坐著一名司機，並目睹了整個作案過程，嫌犯見狀立即鬆開受害者沿Bushwick大道方向逃走。

警方接到報案後立即前往調查，根據受害者描述，嫌犯約20歲左右，身穿灰色和黑色相間衛衣、背著深色背包、黑色棒球帽、深色牛仔褲、黑色與白色相間運動鞋以及黑色Nike商標的口罩；他最後一次被見到時是作案當晚9時13分，在L線地鐵Montrose大道站。

現警方發布嫌犯照片進行通緝，呼籲如有發現任何可疑人物，立即致電止罪熱線(800 )577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577，所有信息絕對保密。

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