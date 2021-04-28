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鄭勇母下月返鄉 唯一心願逮捕兇手

記者顏潔恩／紐約報導
美國華人美甲聯合總會代表鄭元木(右)將1000元善款交給鄭母王虞欽。(記者顏潔恩／攝影)
美國華人美甲聯合總會代表鄭元木(右)將1000元善款交給鄭母王虞欽。(記者顏潔恩／攝影)

華男鄭勇在布碌崙(布魯克林)8大道劫案中捨命救人，其母親和外婆獲批簽證，來美辦理後事已有一個多月，27日表示將在下月初返回中國，並答謝華社自案發以來的幫助；鄭勇已枉死將近兩個月，可目前只逮捕一名非裔嫌，家屬表示，希望執法部門盡快將所有嫌犯繩之以法，這是他們唯一的心願。

鄭勇68歲母親王虞欽、五歲兒子、以及妻子等人27日拜訪美國亞裔社團聯合總會，提到鄭勇的後事已告一段落，鄭母和外婆也首次見到鄭勇五歲的兒子，是時候啟程返回中國；他們將在5月初回鄉，但以後還是會找機會來美探望孫子、曾孫。

他們離開前，也不忘再次表達對社區的感激之情，但也指出鄭勇已過世近兩個月，警方除逮捕一名非洲裔男子外，再無下文；對此鄭勇家人表示，人死不能復生，唯一心願就是執法部門盡快逮捕所有涉案人；鄭勇妻子更強忍淚水說，「我要看著他們繩之以法、判死刑，以祭我先生在天之靈」。

她表示，孩子已知道父親是被壞人害死的，經常在街上看到張貼尋找盜竊者的海報時，就會童言童語的問母親「是不是這個人把爸爸打死的？」聽到母親否定的答案後，還會一直念叨著要快點把壞人抓起來。

亞總會會長陳善莊表示，同樣在劫案中受傷的劉用發也經常聯繫他，表示願意到警局指證兇手，只求盡早還給鄭勇一個公道；當天美國華人美甲聯合總會代表鄭元木也將募集的1000元善款，交給王虞欽，希望一家人早日走出傷痛。

美國 中國 亞裔

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