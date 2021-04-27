摩托車開出車道 布朗士華裔騎士車禍身亡

轄管布朗士 Pelham Parkway的市警45分局27日發布消息，一名35歲的華裔摩托車騎士日前因不慎開出車道，撞及混凝土護欄而翻車倒地，身體和頭部受重創，送院後不治身亡。

車禍 發生於26日下午6時38分，警方當時接到民眾報案，布朗士Bruckner高速公路發生一起嚴重車禍；警員抵達現場調查時，發現35歲的姚愛德華(Edward Yao)已失去意識，躺在路面上，身上和頭部遭遇重擊，他隨後被送往NYC Health + Hospitals雅克比醫院(Jacobi)搶救，可惜不久後被宣稱不治身亡。

紐約市 警高速公路調查小組(NYPD Highway District's Collision Investigation Squad)介入調查後發現，姚愛德華騎乘的一輛2018年出產的Triumph摩托車，當時沿著Bruckner高速公路的左車道上，往南行駛；在某一個點時疑似失控，死者滑出車道後撞上路中間的混凝土護欄，循著衝力滑行一段距離。

在滑行的過程中，死者被甩出座位，並朝右邊翻轉數次後才停止，小組目前還在進一步調查案件中；死者報住在布朗士Tierney Placec3287號。