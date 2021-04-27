我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

印度連5天確診創世界紀錄 美國派「打擊小組」救援

華為案檢方控辯護律師違規 遭駁

記者黃伊奕／紐約報導
華為公司副董事長兼財務長孟晚舟。(美聯社)
華為公司副董事長兼財務長孟晚舟。(美聯社)

起訴中國電信巨頭華為的聯邦助理檢察官日前以辯護律師向孟晚舟違規分享政府調查信息，幫助她免遭引渡至美國為由，向紐約東區聯邦法庭申請緊急聽證會；26日法官在檢閱雙方提交證據後，判定孟晚舟的辯護律師並未違反法庭命令，但警告辯護律師「小心你所持有的文件。」

華為公司副董事長兼財務長孟晚舟的辯護律師，日前獲得聯邦法庭批准，以檢辯雙方合作方式查閱政府持有關於此案的證據材料；但檢方14日向法庭申請了聽證會，認為華為辯護律師未遵守法庭規定，利用這些材料來幫助孟晚舟避免從加拿大被引渡來美。

26日，主審法官唐娜莉(Ann M. Donnelly)在審視雙方提供的文件與證據後，駁回了檢方的指控，認為辯護律師與孟晚舟過去分享的信息並未違反法庭此前的命令；但又一次警告辯護律師「小心對待你手中的文件」。

據悉，這些文件主要指聯邦過去針對華文和孟晚舟進行調查收集到的證據，長達2萬1000頁，並且包含很多「敏感信息」；因辯護律師需要通過查閱這些材料來準備為華為和孟晚舟進行辯護，此前檢方擔心辯護律師會將這些材料分享給孟晚舟，而且她可以在自己反引渡程序中使用這些關鍵信息；最終法官決定允許檢辯雙方以合作方式查閱這些文件，並且辯護律師不得與孟晚舟分享這些信息。

孟晚舟 華為 美國

上一則

合作推動離岸風力發電 台美線上交流

下一則

日落公園參與式預算 華裔投票最積極

延伸閱讀

任正非：華為用3至5年整改幹部 學哈佛選人才

任正非：華為用3至5年整改幹部 學哈佛選人才
華為雲六大創新 槓阿里、騰訊

華為雲六大創新 槓阿里、騰訊
孟晚舟引渡案 加法官同意庭審推遲至8月

孟晚舟引渡案 加法官同意庭審推遲至8月
加拿大駐北京代辦 視訊探視康明凱、史佩弗

加拿大駐北京代辦 視訊探視康明凱、史佩弗
中國外交官嗆杜魯多「走狗、敗家子」 譏網友慕洋狗

中國外交官嗆杜魯多「走狗、敗家子」 譏網友慕洋狗

熱門新聞

陳夢琴在出現新冠症狀後半個月去世。(陳夢琴家人提供)

月初才打完疫苗 57歲華女染新冠送命

2021-04-19 02:28
90歲的于長年日前染疫，在病床上與病魔纏鬥半個月，不幸離世。(于女士提供)

打完首劑疫苗 華人老夫妻染疫離世 女兒嘆未及早檢測

2021-04-25 02:30
21歲的納菲亞在家門口被他人用硫酸攻擊，她期盼警方早日逮捕嫌犯；左圖為納菲亞受害前照片，中圖與右圖為受害人被硫酸燒傷的照片。取自GoFundMe網頁)

亞裔女被潑硫酸 毀容幾近失明哭訴尋兇嫌

2021-04-23 02:28
紐約市將於21日出現強烈雷暴天氣。(記者顏嘉瑩/攝影)

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

2021-04-21 08:45
紐約曼哈頓哈林區(Harlem)23日晚發生一起涉及亞裔的攻擊案件。(截取自紐約市警局提供錄像)

亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危

2021-04-24 16:04
五分局華警張立勇執勤時遭示威者以針對亞裔的種族主義言論辱罵威脅。(記者張晨／攝影)

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

2021-04-20 11:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
閣樓找到已故爺爺藏的4.6萬 他驚呼：售屋前請檢查

閣樓找到已故爺爺藏的4.6萬 他驚呼：售屋前請檢查
加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」
追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升
剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔
「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車