華為案檢方控辯護律師違規 遭駁
起訴中國電信巨頭華為的聯邦助理檢察官日前以辯護律師向孟晚舟違規分享政府調查信息，幫助她免遭引渡至美國為由，向紐約東區聯邦法庭申請緊急聽證會；26日法官在檢閱雙方提交證據後，判定孟晚舟的辯護律師並未違反法庭命令，但警告辯護律師「小心你所持有的文件。」
華為公司副董事長兼財務長孟晚舟的辯護律師，日前獲得聯邦法庭批准，以檢辯雙方合作方式查閱政府持有關於此案的證據材料；但檢方14日向法庭申請了聽證會，認為華為辯護律師未遵守法庭規定，利用這些材料來幫助孟晚舟避免從加拿大被引渡來美。
26日，主審法官唐娜莉(Ann M. Donnelly)在審視雙方提供的文件與證據後，駁回了檢方的指控，認為辯護律師與孟晚舟過去分享的信息並未違反法庭此前的命令；但又一次警告辯護律師「小心對待你手中的文件」。
據悉，這些文件主要指聯邦過去針對華文和孟晚舟進行調查收集到的證據，長達2萬1000頁，並且包含很多「敏感信息」；因辯護律師需要通過查閱這些材料來準備為華為和孟晚舟進行辯護，此前檢方擔心辯護律師會將這些材料分享給孟晚舟，而且她可以在自己反引渡程序中使用這些關鍵信息；最終法官決定允許檢辯雙方以合作方式查閱這些文件，並且辯護律師不得與孟晚舟分享這些信息。
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