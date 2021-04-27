華為案檢方控辯護律師違規 遭駁

華為公司副董事長兼財務長孟晚舟。(美聯社)

起訴中國電信巨頭華為 的聯邦助理檢察官日前以辯護律師向孟晚舟 違規分享政府調查信息，幫助她免遭引渡至美國 為由，向紐約東區聯邦法庭申請緊急聽證會；26日法官在檢閱雙方提交證據後，判定孟晚舟的辯護律師並未違反法庭命令，但警告辯護律師「小心你所持有的文件。」

華為公司副董事長兼財務長孟晚舟的辯護律師，日前獲得聯邦法庭批准，以檢辯雙方合作方式查閱政府持有關於此案的證據材料；但檢方14日向法庭申請了聽證會，認為華為辯護律師未遵守法庭規定，利用這些材料來幫助孟晚舟避免從加拿大被引渡來美。

26日，主審法官唐娜莉(Ann M. Donnelly)在審視雙方提供的文件與證據後，駁回了檢方的指控，認為辯護律師與孟晚舟過去分享的信息並未違反法庭此前的命令；但又一次警告辯護律師「小心對待你手中的文件」。

據悉，這些文件主要指聯邦過去針對華文和孟晚舟進行調查收集到的證據，長達2萬1000頁，並且包含很多「敏感信息」；因辯護律師需要通過查閱這些材料來準備為華為和孟晚舟進行辯護，此前檢方擔心辯護律師會將這些材料分享給孟晚舟，而且她可以在自己反引渡程序中使用這些關鍵信息；最終法官決定允許檢辯雙方以合作方式查閱這些文件，並且辯護律師不得與孟晚舟分享這些信息。