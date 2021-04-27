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新條款沒看完就同意 華女告Uber踢到鐵板

記者顏潔恩／紐約報導
吳艾蜜莉出車禍後前排的多顆上門牙都被壓斷。(吳艾蜜莉提供)
吳艾蜜莉出車禍後前排的多顆上門牙都被壓斷。(吳艾蜜莉提供)

布碌崙(布魯克林)華女吳艾蜜莉(Emily Wu)去年遭遇嚴重車禍，向優步(Uber)公司提訴，稱其司機未將她停放在安全的地點，進而釀成意外；在今年1月份案件仍訴訟的過程中，吳艾蜜莉手機重新下載Uber應用程序，卻沒想到無意識的同意了該公司製定一個最新條例，乘客與Uber涉及的爭議事件只能由仲裁判決，讓她在訴訟中一下處於劣勢。

23歲的護理系大學生吳艾蜜莉在去年7月25日，在班森賀家門前出嚴重車禍，撞她的是一輛休旅車，當時車主留在現場接受調查，車主最後並未被開罰單；根據警方報告，吳艾蜜莉在兩輛並排停車(double parking)的車子間走出來，不久後在西6街交O大道被撞及。

吳艾蜜莉回憶道，當時從車上下來前，她已經檢查左右邊沒有車來，但一下車還是被撞；「下一秒我看到的是血從我的嘴巴裡流出來，雙手都是血」，她前排的多顆上門牙都因此車禍而斷掉，身體也因被撞多處受傷。

吳艾蜜莉隨後動手術修復她右膝蓋上的半月板撕裂，同時也進行了另外兩次手術重建牙齦，以及安裝新牙；案發四個月後，她在布朗士的州高等法庭向Uber提訴，稱是司機將她放在馬路中間下車，導致她無法一下車就走到人行道上，遭遇車禍。

她之後也拒絕使用Uber一段時間，大多由親友幫忙載送，或使用Lyft，但在沒有選擇下，1月又重新下載了Uber應由程序；當下她未發現Uber在規則和條例(terms and conditions)上增加一則新規，要求乘客和Uber的法律案件僅能由仲裁判決，而吳艾蜜莉和大多數人一樣，沒有仔細看完條款就按同意。

這意味著提出訴訟的乘客放棄了在法庭上訴案子的權利，交給仲裁員、而不是由法庭判決；吳艾蜜莉代表律師凱勒(Josh Kelner)表示，仲裁判決往往對大企業有利，受害者就算獲償，數額也賠得較少，且案件將閉門審理。

凱勒說，Uber利用民眾不熟悉法律的弱點，給他們帶來傷害，應該遭到制裁；吳艾蜜莉則希望自己的經歷可提醒更多人，讓司機停在安全的地點，否則受害者因此受傷的話，他們就要負責任。

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