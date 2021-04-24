涉嫌企圖謀殺 非裔嫌無保候審期間再度襲警 逃亡近12小時落網

涉嫌企圖謀殺的紐森在無保候審期間再度襲警，被追捕近12小時後，被警方逮捕。(紐約市警提供)

有20次前科的非洲裔男子，今年情人節因企圖謀殺的罪名再度被捕，但本月初法官裁定無保候審，他於23日凌晨涉嫌在皇后區拒捕且襲警，期間還用武力威脅一名女性受害人，紐約市 警與長島 警方聯合追捕近12小時後，再次將這名嫌犯逮捕歸案。

紐約市警消息稱，32歲的紐森 (Takim Newson)於23日凌晨3時30分左右，在皇后區洛克威大道(Rockaway Ave.)駕駛一輛窗戶顏色過深的賓士車時，被警員攔停；他拒絕配合警方執法，突然掉頭，將執勤警員拖行數哩後，逃離現場。

警方表示，這名Edgemere Crew幫派成員在一小時後，逃到洛克威一處公寓內，威脅66歲的女屋主稱他口袋有槍，在屋內逗留半小時後逃離，並開走附近一輛捷豹S-Type轎車；長島蘇福克(Suffolk County)警方追捕了近12個小時後，於當天下午3時左右將其逮捕歸案。

法院消息顯示，紐森在今年2月14日涉嫌在一家牙買加的酒吧搶劫，他因持槍脅迫一名43歲男子，被以企圖謀殺的罪名移送法辦，他的代表律師同意支付5萬元保釋金，但法官樂菡遜(Denise Johnson)裁定他無保候審，定於6月9日上庭。

法官對於紐森的無保釋放，引起警員的不滿，市警總局局長希爾(Dermot Shea)在推特上公布紐森拒捕且襲警的消息；一名不願具名的警察在接受「紐約郵報」(NY Post)訪問時，質問司法系統合理性，「這難道正常嗎？這是司法改革應出現的結果嗎？」

就在上周，32歲男子赫南德茲(Ricardo Hernandez)因涉嫌在地鐵站攻擊一名亞裔便衣警察，並喊出「我會操你」(I will fuck you up)等仇恨言論，被警方以三項仇恨犯罪移送法辦，但翌日就被法官諾克(Louis Nock)宣布無保候審。

諾克接受訪問時表示，根據保釋金改革法案，他不能要求被告支付保釋金，也不能繼續拘留對方，只能做出上述裁定，「我的雙手被綁住了」。

紐約居民聯盟創辦人、第29選區市議員參選人臧東慧表示，他對保釋金改革法案感到失望，批評市府罔顧整個城市的安危，降低罪犯的犯罪成本；他說，因目前的狀況，亞裔社區因此人心惶惶，呼籲民眾積極參與投票，用選票說話。