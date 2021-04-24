我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3199萬 27.5%民眾完成接種

加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

涉嫌企圖謀殺 非裔嫌無保候審期間再度襲警 逃亡近12小時落網

記者牟蘭／紐約報導
涉嫌企圖謀殺的紐森在無保候審期間再度襲警，被追捕近12小時後，被警方逮捕。(紐約市警提供)
涉嫌企圖謀殺的紐森在無保候審期間再度襲警，被追捕近12小時後，被警方逮捕。(紐約市警提供)

有20次前科的非洲裔男子，今年情人節因企圖謀殺的罪名再度被捕，但本月初法官裁定無保候審，他於23日凌晨涉嫌在皇后區拒捕且襲警，期間還用武力威脅一名女性受害人，紐約市警與長島警方聯合追捕近12小時後，再次將這名嫌犯逮捕歸案。

紐約市警消息稱，32歲的紐森(Takim Newson)於23日凌晨3時30分左右，在皇后區洛克威大道(Rockaway Ave.)駕駛一輛窗戶顏色過深的賓士車時，被警員攔停；他拒絕配合警方執法，突然掉頭，將執勤警員拖行數哩後，逃離現場。

警方表示，這名Edgemere Crew幫派成員在一小時後，逃到洛克威一處公寓內，威脅66歲的女屋主稱他口袋有槍，在屋內逗留半小時後逃離，並開走附近一輛捷豹S-Type轎車；長島蘇福克(Suffolk County)警方追捕了近12個小時後，於當天下午3時左右將其逮捕歸案。

法院消息顯示，紐森在今年2月14日涉嫌在一家牙買加的酒吧搶劫，他因持槍脅迫一名43歲男子，被以企圖謀殺的罪名移送法辦，他的代表律師同意支付5萬元保釋金，但法官樂菡遜(Denise Johnson)裁定他無保候審，定於6月9日上庭。

法官對於紐森的無保釋放，引起警員的不滿，市警總局局長希爾(Dermot Shea)在推特上公布紐森拒捕且襲警的消息；一名不願具名的警察在接受「紐約郵報」(NY Post)訪問時，質問司法系統合理性，「這難道正常嗎？這是司法改革應出現的結果嗎？」

就在上周，32歲男子赫南德茲(Ricardo Hernandez)因涉嫌在地鐵站攻擊一名亞裔便衣警察，並喊出「我會操你」(I will fuck you up)等仇恨言論，被警方以三項仇恨犯罪移送法辦，但翌日就被法官諾克(Louis Nock)宣布無保候審。

諾克接受訪問時表示，根據保釋金改革法案，他不能要求被告支付保釋金，也不能繼續拘留對方，只能做出上述裁定，「我的雙手被綁住了」。

紐約居民聯盟創辦人、第29選區市議員參選人臧東慧表示，他對保釋金改革法案感到失望，批評市府罔顧整個城市的安危，降低罪犯的犯罪成本；他說，因目前的狀況，亞裔社區因此人心惶惶，呼籲民眾積極參與投票，用選票說話。

紐約市 紐森 長島

上一則

重振旅遊業 市府投放3000萬廣告

下一則

紐約客談／只租酒店不給藥 怎解決遊民問題?

延伸閱讀

真人秀明星前奧運冠軍詹納宣布競選加州州長

真人秀明星前奧運冠軍詹納宣布競選加州州長
氣候變遷全球峰會 加州支持拜登減碳目標

氣候變遷全球峰會 加州支持拜登減碳目標
議會通過 加州首位菲裔檢察長 邦塔自許「人民律師 」

議會通過 加州首位菲裔檢察長 邦塔自許「人民律師 」
疫期上網課 加州公校流失逾16萬學生

疫期上網課 加州公校流失逾16萬學生
湖床乾裂 北加兩縣發布乾旱緊急狀態

湖床乾裂 北加兩縣發布乾旱緊急狀態

熱門新聞

陳夢琴在出現新冠症狀後半個月去世。(陳夢琴家人提供)

月初才打完疫苗 57歲華女染新冠送命

2021-04-19 02:28

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

2021-04-19 00:05
紐約市將於21日出現強烈雷暴天氣。(記者顏嘉瑩/攝影)

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

2021-04-21 08:45
21歲的納菲亞在家門口被他人用硫酸攻擊，她期盼警方早日逮捕嫌犯；左圖為納菲亞受害前照片，中圖與右圖為受害人被硫酸燒傷的照片。取自GoFundMe網頁)

亞裔女被潑硫酸 毀容幾近失明哭訴尋兇嫌

2021-04-23 02:28
五分局華警張立勇執勤時遭示威者以針對亞裔的種族主義言論辱罵威脅。(記者張晨／攝影)

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

2021-04-20 11:02
紐約華婦陳月英染疫後壓力大、精神失常，失聯多日，被人拍下視頻放上網。（視頻截圖）

紐約華婦染疫壓力大精神失常 外州失聯 家人苦尋

2021-04-21 16:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質
被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年
反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險
美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪

美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪