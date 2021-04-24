長島亞裔女遭潑硫酸 警懸賞2萬元緝兇

納蘇郡警方將涉嫌用硫酸攻擊一名亞裔女性嫌犯的懸賞金從5000元增加至2萬元。(納蘇郡警局提供)

一名男子涉嫌在長島 納蘇郡(Nassau County)用硫酸攻擊一名21歲的亞裔女子，導致對方毀容且幾乎失明，引起關注；當地警方23日公布嫌犯可能駕駛的日產Altima轎車，並將懸賞金從5000元增加至2萬元，呼籲知情者提供線索。

納蘇郡警察 局局長賴德(Patrick Ryder)表示，目前還沒有證據顯示，這起案件涉嫌仇恨犯罪 ，但警局會全力追捕涉案嫌犯，並將懸賞金額從5000元提高至2萬元，且公布嫌犯駕駛的一輛紐約黃色牌照的紅色日產Altima轎車的照片。

賴德表示，警員經調查，認定這名嫌犯不是單獨作案，「我希望大家積極提供線索，我們總會抓到他，這場罪案給這名年輕受害女性帶來不可磨滅的傷害」。

納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)也發聲譴責這場罪案，表示警局將全力以赴調查這起案件，「這是不可接受的，我們一定要弄清事件的真相」。

根據警方提供線索，嫌犯是一名身高約六呎，身材瘦長的男子，作案時穿毛衣連帽衫、戴手套，於3月17日晚8時30分左右，攜帶一瓶裝有黑色液體白色容器，在埃爾蒙特(Elmont)區阿靈頓大道(Arlington Ave.)住宅前，用硫酸攻擊21歲的納菲亞(Nafiah Ikram)，後駕駛一輛日產轎車逃離現場。

警方呼籲，任何知情者請立刻撥打止罪熱線(800)244-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 http://nassaucounty.crimestoppersweb.com，消息來源絕對保密。

受害人納菲亞的父母日前接受採訪時表示，他們不認為嫌犯是仇恨犯罪，但他們表示對方是「有計畫的作案」。