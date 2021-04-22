我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3186萬 26.4%民眾完成接種

金山東南華人區 新增疫苗接種點 訪谷區民可多利用

曼哈頓反亞裔攻擊又起 她挨罵 他被打

記者顏嘉瑩／紐約報導
根據市警，本周在紐約曼哈頓又發生兩起反亞裔攻擊案。(記者顏嘉瑩/攝影)
根據市警，本周在紐約曼哈頓又發生兩起反亞裔攻擊案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約曼哈頓本周又發生兩起反亞裔攻擊案， 20日晚一名男子在地鐵上騷擾一名28歲的亞裔女乘客，並對她辱罵：「X！你這個亞洲X子」；而在19日晚，另一名亞裔男子在中城遭人毆打面部，並送醫治療，目前警方已朝仇恨犯罪著手調查。

根據市警消息，20日晚約10時30分，一名亞裔女子搭乘往上城方向的地鐵C號線，一名男子從富爾頓街(Fulton St.)與百老匯站上車，坐在該名女子對面並開始騷擾她；警方表示，該名男子一度站起來對亞裔女大喊：「X！你這個亞洲X子！不要惹我，我會打死你！」(F–k you, you Asian b—h! Don't f–k with me! I'm gonna slap you!)，所幸該名女子並未受到人身傷害。

另一起攻擊案發生在19日深夜約11時30分，一名31歲的亞裔男子在曼哈頓中城百老匯交西28街口附近，遭到陌生人朝面部毆打，男子後送至蘭諾斯丘醫院(Lenox Hill Hospital)治療；目前警方尚未掌握案情細節，也不確定是否為仇恨犯罪，但已朝該方向偵辦。

根據市警仇恨犯罪小組指揮官科莉(Jessica Corey)本周稍早的公布數據，截至18日，全市共計有135起仇恨犯罪，去年同期為93起，成長45%；針對亞裔的仇恨犯罪則有66起，相較去年的12起，成長了450%。

亞裔 仇恨犯罪 地鐵

上一則

華裔藝術家林嘉雯反仇恨藝術展 致敬亞城槍案死亡亞裔

下一則

嬌生疫苗叫停 網絡謠言四起 黃敏儀聯手華醫：勿信疫苗會致癌

延伸閱讀

反亞裔攻擊不斷 她地鐵遭罵「亞洲X子」、他被打臉

反亞裔攻擊不斷 她地鐵遭罵「亞洲X子」、他被打臉
遲1年 曼哈頓哈利波特主題店6月3日開張

遲1年 曼哈頓哈利波特主題店6月3日開張
美富豪避稅 逃離曼哈頓

美富豪避稅 逃離曼哈頓
亞裔女曼哈頓地鐵遭指臉辱罵 男遊民曾搭救

亞裔女曼哈頓地鐵遭指臉辱罵 男遊民曾搭救
亞裔女 曼哈頓地鐵車廂遭人指臉辱罵

亞裔女 曼哈頓地鐵車廂遭人指臉辱罵

熱門新聞

陳夢琴在出現新冠症狀後半個月去世。(陳夢琴家人提供)

月初才打完疫苗 57歲華女染新冠送命

2021-04-19 02:28

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

2021-04-19 00:05
28歲牙醫Madeline Park鼓勵害怕坐地鐵的亞裔女性、亞裔老人和亞裔LGBTQ坐出租車，向她報銷車費。她發起的Instagram賬號@cafemaddycab兩天內籌到10萬美金。(記者何卓賢／攝影)

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

2021-04-14 12:19
紐約市將於21日出現強烈雷暴天氣。(記者顏嘉瑩/攝影)

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

2021-04-21 08:45
呂翠晶和丈夫在疫情爆發期間製作口罩，贈送給社區。(呂翠晶提供)

手縫萬枚口罩抗疫 華人洗衣店如今撐不下去待援

2021-04-16 15:43
布碌崙日落公園的民眾積極登記接種新冠疫苗，醫生表示，如果接種了一劑疫苗後不慎染疫，症狀消失後即可預約接種第二針疫苗。(Getty Images)

打完首針疫苗後感染新冠 醫生：很正常 症狀消失即可打第二針

2021-04-16 10:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局
25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智

25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智
比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒
美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜