曼哈頓反亞裔攻擊又起 她挨罵 他被打

根據市警，本周在紐約曼哈頓又發生兩起反亞裔攻擊案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約曼哈頓本周又發生兩起反亞裔 攻擊案， 20日晚一名男子在地鐵 上騷擾一名28歲的亞裔女乘客，並對她辱罵：「X！你這個亞洲X子」；而在19日晚，另一名亞裔男子在中城遭人毆打面部，並送醫治療，目前警方已朝仇恨犯罪 著手調查。

根據市警消息，20日晚約10時30分，一名亞裔女子搭乘往上城方向的地鐵C號線，一名男子從富爾頓街(Fulton St.)與百老匯站上車，坐在該名女子對面並開始騷擾她；警方表示，該名男子一度站起來對亞裔女大喊：「X！你這個亞洲X子！不要惹我，我會打死你！」(F–k you, you Asian b—h! Don't f–k with me! I'm gonna slap you!)，所幸該名女子並未受到人身傷害。

另一起攻擊案發生在19日深夜約11時30分，一名31歲的亞裔男子在曼哈頓中城百老匯交西28街口附近，遭到陌生人朝面部毆打，男子後送至蘭諾斯丘醫院(Lenox Hill Hospital)治療；目前警方尚未掌握案情細節，也不確定是否為仇恨犯罪，但已朝該方向偵辦。

根據市警仇恨犯罪小組指揮官科莉(Jessica Corey)本周稍早的公布數據，截至18日，全市共計有135起仇恨犯罪，去年同期為93起，成長45%；針對亞裔的仇恨犯罪則有66起，相較去年的12起，成長了450%。