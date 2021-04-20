失智華翁渾身傷 家人疑遭仇恨攻擊 華警查真相：意外摔倒

監控顯示陳芽俤是不慎摔倒。（監控視頻截圖）

患有阿茲海默症 的七旬華裔 老漢陳芽俤渾身傷痕被送去醫院，家人懷疑他曾遭仇恨亞裔攻擊，四處求助希望還原真相；一名華裔警員利用休息時間幫忙調查後，確定為老漢是意外摔倒，不涉任何仇恨或攻擊，同時根據視頻，陳老漢摔倒後還有多名路過華裔曾出手相助。

影片來源：警方提供

77歲的陳芽俤在17日從布碌崙 (布魯克林)家中外出後失聯，當日晚間家人從醫院將他尋回時他左眼瘀青，渾身多處受傷，褲子上也沾滿了血，腦部也有大量瘀血，需要後續治療；家人擔心無法訴說事發經過的陳芽俤曾被攻擊，但在致電警方後，警方指無目擊者、受害者也未表示有被攻擊，無法立案調查。

家屬表示，為了還原事情真相四處求助，一名黃姓華裔警員得知此事後，利用自己休息時間，於18日晚間從法拉盛前往布碌崙事發地附近，幫助調查附近的監控攝像頭，最終確定為一場意外。

根據視頻，當日下午1時左右，陳芽俤步履蹣跚的出現在摔倒地點，小跑中因重心前傾失去平衡，直接一頭栽向地面，之後便一直趴在地面上。

隨後李小姐和另外一名華裔女子出現在監控攝像頭中，不斷詢問陳芽俤情況，期間還不斷搖手要他不要起身移動，但患有阿茲海默症陳芽俤沒有理睬，將血流不止的雙手在褲腿上擦了幾下後，繼續爬起來向前走。

現場一名華裔女子為了確保陳芽俤的安全，一直跟著步行直到8大道，等待救護車趕來，確定他安全被送往醫院後，才放心離開。

陳芽俤女兒陳慕吉(Maggie Chen，音譯)向黃姓警員和出手幫助的多名華裔路人表示感謝；她說，多虧有黃姓警員這樣一位好警察，還有現場民眾的幫助，否則家屬永遠都不知道真相，「他們的幫助給予了我們支持，讓我們感到無比的溫暖，更是如今這個特殊時期最好的正能量，希望好人能一生平安。」