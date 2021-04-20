我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

失智華翁渾身傷 家人疑遭仇恨攻擊 華警查真相：意外摔倒

記者黃伊奕／紐約報導
監控顯示陳芽俤是不慎摔倒。（監控視頻截圖）
監控顯示陳芽俤是不慎摔倒。（監控視頻截圖）

患有阿茲海默症的七旬華裔老漢陳芽俤渾身傷痕被送去醫院，家人懷疑他曾遭仇恨亞裔攻擊，四處求助希望還原真相；一名華裔警員利用休息時間幫忙調查後，確定為老漢是意外摔倒，不涉任何仇恨或攻擊，同時根據視頻，陳老漢摔倒後還有多名路過華裔曾出手相助。

影片來源：警方提供

77歲的陳芽俤在17日從布碌崙(布魯克林)家中外出後失聯，當日晚間家人從醫院將他尋回時他左眼瘀青，渾身多處受傷，褲子上也沾滿了血，腦部也有大量瘀血，需要後續治療；家人擔心無法訴說事發經過的陳芽俤曾被攻擊，但在致電警方後，警方指無目擊者、受害者也未表示有被攻擊，無法立案調查。

家屬表示，為了還原事情真相四處求助，一名黃姓華裔警員得知此事後，利用自己休息時間，於18日晚間從法拉盛前往布碌崙事發地附近，幫助調查附近的監控攝像頭，最終確定為一場意外。

根據視頻，當日下午1時左右，陳芽俤步履蹣跚的出現在摔倒地點，小跑中因重心前傾失去平衡，直接一頭栽向地面，之後便一直趴在地面上。

隨後李小姐和另外一名華裔女子出現在監控攝像頭中，不斷詢問陳芽俤情況，期間還不斷搖手要他不要起身移動，但患有阿茲海默症陳芽俤沒有理睬，將血流不止的雙手在褲腿上擦了幾下後，繼續爬起來向前走。

現場一名華裔女子為了確保陳芽俤的安全，一直跟著步行直到8大道，等待救護車趕來，確定他安全被送往醫院後，才放心離開。

陳芽俤女兒陳慕吉(Maggie Chen，音譯)向黃姓警員和出手幫助的多名華裔路人表示感謝；她說，多虧有黃姓警員這樣一位好警察，還有現場民眾的幫助，否則家屬永遠都不知道真相，「他們的幫助給予了我們支持，讓我們感到無比的溫暖，更是如今這個特殊時期最好的正能量，希望好人能一生平安。」

華裔 布碌崙 阿茲海默症

上一則

涉濫權出書 葛謨遭刑事調查…支持率創新低

下一則

襲警嫌犯：看了爆炸視頻後 車上帶6汽油瓶伺機犯案

延伸閱讀

連2周都帶著6個汽油瓶…紐約襲警嫌認了「預謀」

連2周都帶著6個汽油瓶…紐約襲警嫌認了「預謀」
紐約失智華翁渾身傷痕被送醫 警義務幫查 確定意外摔倒

紐約失智華翁渾身傷痕被送醫 警義務幫查 確定意外摔倒
佯稱以物換物 兩女劫匪連搶布魯克林華裔老婦金首飾

佯稱以物換物 兩女劫匪連搶布魯克林華裔老婦金首飾
失智華翁路倒 眼青全身是血 疑遭仇恨攻擊

失智華翁路倒 眼青全身是血 疑遭仇恨攻擊
紐約州陽性率 降至近半年新低

紐約州陽性率 降至近半年新低

熱門新聞

陳夢琴在出現新冠症狀後半個月去世。(陳夢琴家人提供)

月初才打完疫苗 57歲華女染新冠送命

2021-04-19 02:28

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

2021-04-19 00:05
28歲牙醫Madeline Park鼓勵害怕坐地鐵的亞裔女性、亞裔老人和亞裔LGBTQ坐出租車，向她報銷車費。她發起的Instagram賬號@cafemaddycab兩天內籌到10萬美金。(記者何卓賢／攝影)

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

2021-04-14 12:19
呂翠晶和丈夫在疫情爆發期間製作口罩，贈送給社區。(呂翠晶提供)

手縫萬枚口罩抗疫 華人洗衣店如今撐不下去待援

2021-04-16 15:43
楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕。（圖片取自楊安澤推特）

楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕

2021-04-14 12:42
布碌崙日落公園的民眾積極登記接種新冠疫苗，醫生表示，如果接種了一劑疫苗後不慎染疫，症狀消失後即可預約接種第二針疫苗。(Getty Images)

打完首針疫苗後感染新冠 醫生：很正常 症狀消失即可打第二針

2021-04-16 10:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻

樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻