紐約失智華翁渾身傷痕被送醫 警義務幫查 確定意外摔倒

失智華翁意外摔倒受傷，家人原本擔心是被攻擊，華警義務幫查確定為意外摔倒。（監控視頻截圖）

患有阿茲海默症 的七旬華裔 老漢陳芽俤渾身傷痕被送去醫院，家人懷疑他曾遭遇攻擊四處求助希望還原真相，雖不符合立案情況，但一名華裔警員利用休息時間幫忙調查後確定為老漢意外摔倒不涉及任何仇恨或攻擊，同時根據視頻陳老漢摔倒後多名路過華裔曾出手相助，場景十分感動給予社區無限正能量。

影片來源：警方提供

77歲的陳芽俤在17日從布碌崙 (布魯克林)家中外出後失聯，當日晚間家人從醫院將他尋回時他左眼瘀青，渾身多處受傷，褲子上也沾滿了血，腦部也有大量瘀血需要後續治療；家人擔心無法訴說事發經過的陳芽俤曾被攻擊，但在致電警方後，警方指無目擊者、受害者也未表示有被攻擊，無法立案調查。

家屬表示為了還原事情真相四處求助，一名黃姓華裔警員得知此事後利用自己休息時間，於18日晚間從法拉盛前往布碌崙幫助查看附件的監控攝像頭，最終確定為一場意外。

根據視頻，當日下午1時左右陳芽俤步履蹣跚的出現在摔倒地點，因重心前傾失去平衡不小心直接一頭栽向地面，之後便一直趴在地面上。

隨後李小姐和另外一名華裔女子出現在監控攝像頭中，不斷詢問陳芽俤情況，期間還不斷搖手要他不要起身移動，但患有阿茲海默症陳芽俤沒有理睬；將流血不斷的雙手在褲腿上摩擦了幾下後繼續爬起來向前走。

現場一名華裔女子為了確保陳芽俤的安全，一直跟著步行直到8大道，等待救護車趕來確定安全被送往醫院後，才放心離開。

陳芽俤女兒陳慕吉(Maggie Chen，音譯)向黃姓警員和出手幫助的多名華裔路人表示感謝，她說人在他鄉原本不易，多虧有黃姓警員這樣一位好警察，還有現場民眾的幫助，否則家屬永遠都不知道真相；「他們的幫助給予了我們支持，讓我們感到無比的溫暖，更是如今這個特殊時期最好的正能量，希望好人能一生平安。」