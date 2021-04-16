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兩華女紐約長島涉非法按摩 被捕控罪

記者牟蘭／紐約報導
兩名法拉盛的華女涉嫌無證按摩被蘇福克警方逮捕移送法辦。(谷歌地圖)
兩名法拉盛的華女涉嫌無證按摩被蘇福克警方逮捕移送法辦。(谷歌地圖)

長島蘇福克(Suffolk)郡警方展開調查當地涉嫌非法的按摩院，兩名華裔女子日前被捕，移送檢方後，以無證按摩的E類重罪提告，兩人將在當地的法院過堂。

根據蘇福克郡警方消息，當地第六分局罪案調查組警員聯合布魯克海文(Brookhaven)樓宇局與消防局執法人員，14日晚8時30分左右前往Middle Country路200號的一家按摩店聯合執法，並發現兩名女子涉嫌非法按摩，隨即將其逮捕。

警方表示，兩名被捕女子為報住在皇后區法拉盛62歲的占隆美(Longmei Zhan，姓名皆音譯)與39歲的李小秋(Xiaoqiu Li)，兩人均因涉嫌無證按摩的E類重罪被捕；布魯克海文樓宇局執法人員表示，他們還在檢查中，發現該按摩院的裝修中出現多項違規問題，開出數張罰單。

根據警方消息，占隆美與李小秋被警方開出出庭傳票，日後將在中艾斯利普(Central Islip)第一地區法院(First District Court)過堂。

為響應州府廢除「禁止以賣淫為目的在街頭遊蕩」法，納蘇郡(Nassau County)與蘇福克郡檢方撤銷多起涉嫌賣春或相關指控，但律師指出，無證按摩與賣春無關，若執法人員發現民眾觸法，仍會移送法辦，呼籲民眾切忌觸法。

長島 法拉盛 皇后區

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