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亞裔男凌晨潛入長島酒店行竊 警方數小時逮捕

記者牟蘭／紐約報導
李麥克涉嫌二級盜竊被當地警方逮捕。(納蘇郡警方提供)
李麥克涉嫌二級盜竊被當地警方逮捕。(納蘇郡警方提供)

一名報住在皇后區貝賽(Bayside)的亞裔男子日前凌晨潛入長島納蘇郡(Nassau County)一家酒店的房間，盜走一對情侶的財物，被受害人當場發現，後向不明方向逃竄；納蘇郡警方數小時後逮捕這名嫌犯，以二級盜竊與七級非法持有管制物品的罪名將其移送法辦，並於16日通過視訊過堂。

根據納蘇郡警局第六分局消息，29歲的貝賽居民李麥克(Michael C. Lee，音譯)於16日凌晨3時左右，進入位於納蘇郡北方大道1177號的Travelodge旅館，並利用一間沒有上鎖的玻璃窗潛入一間住屋。

警方表示，33歲的女受害人發現李麥克後，立即向她44歲的男友求助，兩人要求對方出示證件；李麥克佯裝從口袋中尋找身分證件，趁兩名受害人不備，迅速逃離現場，受害人隨後發現，他們的財物不翼而飛，立即報警求助。

納蘇郡警方收到報案後，在案發地附近逮捕了李麥克，以二級盜竊(Burglary 2nd Degree)與七級非法持有管制藥品(Criminal Possession of a Controlled Substance 7th Degree)的罪名移送法辦，他於16日下午通過視訊在長島納蘇郡第一地區法院過堂。

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