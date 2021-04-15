終結歧視亞裔 專家：團結、教育為下一步

百人會候任主席駱家輝表示，目前外界對亞太裔的負面情緒已經成為另一個病毒，快速傳染、影響人們，所有人都應該站出來反對歧視。(視訊會議截圖)

美籍華人組織「百人會」(Committee of 100)13日晚舉行線上會議，討論反亞裔 暴力和種族歧視 等問題，會上邀請民選官員、維權組織等討論亞太裔社區應如何採取下一步行動；與會者表示，移民社區應該團結反抗，民選官員也應推動相關教育立法，從下一代杜絕種族歧視與仇恨犯罪。

在當晚「共同崛起：停止歧視亞裔」(We Rise Together: Stopping Anti-Asian Hate)會上，百人會候任主席駱家輝(Gary Locke)表示，自前川普總統將新冠肺炎疫情怪罪在華裔群體，鼓動美國 民眾公開表達對種族歧視以及為疫情尋找代罪羔羊開始，群體的憤怒也從玩笑演變成如今的仇恨犯罪，目前這樣的情緒已經成為另一種病毒，快速傳染、影響人們，所有人都應該要站出來反對歧視。

國會眾議員孟昭文說，雖然各界都呼籲亞太裔若碰到問題應該馬上報警，但民眾可能因為語言、個人因素而無法報警，當局者應該要提供多方資源，讓受害人能夠以最舒服的方式報案；另外她也提到，如今的仇恨犯罪不僅只是某些個人，即便政府把所有攻擊者都繩之以法，仍然無法從根本解決問題，應該還要從心理健康、種族文化教育上改善。

孟昭文說，除了改變外界對亞太裔社區的想法，社區也要改善、開啟與其他族裔的對話，而非互相指責，才能夠創建更團結的社會。

反誹謗聯盟(ADL)全國主任、首席執行官Jonathan Greenblatt和全國有色人種協進會(NAACP)總裁兼首席執行官Derrick Johnson表示，移民是美國立國根本，也是讓美國強大的原因，在反亞裔暴力案中，即便有許多政府官員站出來表態，亞太裔社區也需要與其他種族團結、站在一起。

駱家輝也說，亞裔社區需要向外界強調美國的多元文化之美，也要告訴社會，亞太裔在美國歷史上的重要性與貢獻，包括在百年前協助美國興建太平洋鐵路的華工等。

對於未來應如何防範，Jonathan Greenblatt認為政府官員應在校園推廣文化教育，讓孩子遠離仇恨的病毒；他並指出，疫情期間在網路上宣傳白人至上主義的訊息，也較去年增加一倍，社交媒體巨頭應該負起社會責任，嚴格把關審核網路言論。