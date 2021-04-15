我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3142萬人確診 已施打1億9479萬劑疫苗

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

終結歧視亞裔 專家：團結、教育為下一步

記者顏嘉瑩／紐約報導
百人會候任主席駱家輝表示，目前外界對亞太裔的負面情緒已經成為另一個病毒，快速傳染、影響人們，所有人都應該站出來反對歧視。(視訊會議截圖)
百人會候任主席駱家輝表示，目前外界對亞太裔的負面情緒已經成為另一個病毒，快速傳染、影響人們，所有人都應該站出來反對歧視。(視訊會議截圖)

美籍華人組織「百人會」(Committee of 100)13日晚舉行線上會議，討論反亞裔暴力和種族歧視等問題，會上邀請民選官員、維權組織等討論亞太裔社區應如何採取下一步行動；與會者表示，移民社區應該團結反抗，民選官員也應推動相關教育立法，從下一代杜絕種族歧視與仇恨犯罪。

在當晚「共同崛起：停止歧視亞裔」(We Rise Together: Stopping Anti-Asian Hate)會上，百人會候任主席駱家輝(Gary Locke)表示，自前川普總統將新冠肺炎疫情怪罪在華裔群體，鼓動美國民眾公開表達對種族歧視以及為疫情尋找代罪羔羊開始，群體的憤怒也從玩笑演變成如今的仇恨犯罪，目前這樣的情緒已經成為另一種病毒，快速傳染、影響人們，所有人都應該要站出來反對歧視。

國會眾議員孟昭文說，雖然各界都呼籲亞太裔若碰到問題應該馬上報警，但民眾可能因為語言、個人因素而無法報警，當局者應該要提供多方資源，讓受害人能夠以最舒服的方式報案；另外她也提到，如今的仇恨犯罪不僅只是某些個人，即便政府把所有攻擊者都繩之以法，仍然無法從根本解決問題，應該還要從心理健康、種族文化教育上改善。

孟昭文說，除了改變外界對亞太裔社區的想法，社區也要改善、開啟與其他族裔的對話，而非互相指責，才能夠創建更團結的社會。

反誹謗聯盟(ADL)全國主任、首席執行官Jonathan Greenblatt和全國有色人種協進會(NAACP)總裁兼首席執行官Derrick Johnson表示，移民是美國立國根本，也是讓美國強大的原因，在反亞裔暴力案中，即便有許多政府官員站出來表態，亞太裔社區也需要與其他種族團結、站在一起。

駱家輝也說，亞裔社區需要向外界強調美國的多元文化之美，也要告訴社會，亞太裔在美國歷史上的重要性與貢獻，包括在百年前協助美國興建太平洋鐵路的華工等。

對於未來應如何防範，Jonathan Greenblatt認為政府官員應在校園推廣文化教育，讓孩子遠離仇恨的病毒；他並指出，疫情期間在網路上宣傳白人至上主義的訊息，也較去年增加一倍，社交媒體巨頭應該負起社會責任，嚴格把關審核網路言論。

種族歧視 美國 亞裔

上一則

華裔家長告紐約市教育局阻開會 下周聽證

下一則

校園防疫規則放寬 紐約市上周零關校

延伸閱讀

仇恨亞裔犯罪法 參院92：6通過議案

仇恨亞裔犯罪法 參院92：6通過議案
保護亞裔 新州議員促立法提供報案協助

保護亞裔 新州議員促立法提供報案協助
民主黨推「新冠仇恨犯罪法案」打擊反亞裔暴行

民主黨推「新冠仇恨犯罪法案」打擊反亞裔暴行
西皇后區接種率低 孟昭文等籲設大型疫苗點

西皇后區接種率低 孟昭文等籲設大型疫苗點
參選市議員 劉林劍虹獲孟昭文背書

參選市議員 劉林劍虹獲孟昭文背書

熱門新聞

從紐約飛往上海的東航日前出現十例確診患者，規定自19日起暫停該航班運行四周；圖為今年3月底的紐約甘迺迪國際機場(JFK)。(讀者提供)

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

2021-04-09 09:37
華裔兄弟反目持刀相向，一人送醫後不治身亡，傷人者市警總局投案。(記者張晨/攝影)

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

2021-04-10 18:34
宋良表示，他的租客離開住宅前，大肆破壞屋內設施，讓他必須再花費60萬元重新裝修。(宋良提供)

惡房客不交租還毀房 華裔房東叫苦

2021-04-10 02:28

亞裔女莫名被扯髮 嫌犯逮到了…還曾在羊頭灣推倒華翁

2021-04-08 02:30
羅德里格斯在曼哈頓中城朝便衣警察大罵「在你被弄死之前滾回中國」當場被捕，但僅被判輕罪騷擾後釋放。(市警提供)

罵便衣「滾回中國」 非裔男被判「輕罪騷擾」後釋放

2021-04-11 14:13
在地鐵站肘擊亞裔受害人的55歲嫌犯凱利，有六次被捕前科，其中一次包括在幾周前，於華埠因強行觸摸66歲亞裔老婦私處遭捕。(取自市警總局長希爾推特)

「不是李小龍就滾」亞裔男曼哈頓地鐵站遭肘擊

2021-04-09 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店
IRS今發最後一批1400元紓困支票

IRS今發最後一批1400元紓困支票
南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕
憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜
快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷