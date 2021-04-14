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「設備太吵」 華裔清潔工遭辱罵

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙羊頭灣一家越南餐館門口發生一起華裔被攻擊案件。（圖片取自谷歌地圖）
布碌崙羊頭灣一家越南餐館門口發生一起華裔被攻擊案件。（圖片取自谷歌地圖）

布碌崙(布魯克林)羊頭灣U大道日前又發生一起針對華裔的攻擊案，一名60歲越南華裔清潔工在工作期間，遭人以種族歧視語言辱罵，接著遭肢體攻擊，亞裔仇恨犯罪工作小組已介入調查；警方消息指出，目前已鎖定嫌犯，相信很快就能拘捕歸案，也表示兩人因事發生爭執，嫌犯或非仇恨犯罪。

案件發生於9日晚10時40分左右，在位於羊頭灣U大道1243號的一家越南餐館門口，60歲的華裔男子當時在進行清理工作；期間一名外族裔男子以清潔設備的聲音太吵，跟華男發生口頭爭執，接著以「中國佬」(Chink)怒罵他，並朝著受害者的頭部一頓猛擊後逃走。

受害者的面部受傷，但沒有生命危險；餐館的華裔員工表示，嫌犯是一名俄裔白人男子，受害者是被餐館雇用的清潔公司工作人員，並不是餐館的員工。

案發後亞裔仇恨犯罪工作組已介入調查，匿名消息指出，嫌犯疑似是同住在餐館上面樓層的租客，因為吵雜聲而衝下樓宣洩不滿；由於案子仍在調查中，不方便透露太多信息，但雙方交涉過程中貌似都有過錯。

警方已鎖定嫌犯身分，逮捕他是遲早的事，但也指出，嫌犯挑起爭執的緣由並非出於種族主義動機，初步判斷不是仇恨犯罪。

華裔 仇恨犯罪 越南

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