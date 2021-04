「每天都吵架」 華男弒兄了結一切

華男手刃親兄遇華警,警方稱現場狼藉,一刀致命,腸肚可見。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華裔 兄弟血案,弟弟將胞兄捅死後提刀走向警局自首,途中將他攔下的華裔警察13日向本報表示,嫌犯透露弒兄原因是「每天都吵架,實在受不了,所以了結這一切」;而最早趕到的辦案警員則描述案發現場稱,「一片狼藉,傷者腸肚可見,送醫也回天乏術」。

華埠市警五分局轄區日前發生命案,居住在政府樓 內的華裔兄弟發生衝突、持刀相向;50歲的弟弟區垂光(Au Triquang,姓名皆音譯)將61歲的哥哥區威森(Au Wilson)捅死。

攔下區垂光的崔姓華裔巡官向本報表示,他當日正和自己帶領的四人小組被派至下城市警總局附近協調一場遊行,案發時許多警員都在柏路(Park Row)待命。

「他從我們中間緩步走過,看起來神情鎮定,但有一些恍惚。」華警回憶說,當時嫌犯手裡拿著一個黑色的塑料袋,他見其舉止有異,便上前詢問是否需要幫助,這時區垂光才轉過身用蹩腳的英語說,「我剛殺了人。」然後打開了手裡提著的塑料袋,裡面用一張中文報紙包著一把鮮血淋漓的廚房刀。

崔姓巡官表示,見到凶器,許多警員都朝嫌犯大喊,勒令他「放下武器」,而區垂光也照做了;由於語言和情緒問題,警方並沒有當場實施拘捕,而是決定先穩住他後繼續了解情況。

在得知案發地址後,一名警佐帶著一名警員徒步跑到了案發的政府樓,同時請求醫療急救支援;現場警員表示,案發地一片狼藉,家中除二兄弟居住外,並無第三人,而被捅傷的區威森則倒在血泊之中,尚有呼吸,腹部一處刀傷的創口明顯,腸肚都依稀可見。

崔姓巡官作為現場唯一可講廣東話的警員,努力在五分局警員到達之前安撫區垂光的情緒,獲得更多案發的相關信息;當他詢問嫌犯為什麼殺害親哥哥時,區垂光說,「他每天都和我吵架,我實在受不了了,所以今天我決定了結這一切。」

該華警回憶,區垂光的英語非常差,廣東話也不是很標準,略帶口音;當時他身穿一件污漬斑斑的黑色夾克坐在地上,頭髮凌亂,身上還有一股異味,神情泰然但眼神迷離,不知其精神健康狀況是否良好,「如果不是他告訴我們案發地址,他看起來就像一個遊民。」

案發後區威森被送往紐約長老會下城醫院搶救,但由於刀口在受害者腹部,且錯過了最佳搶救時間,因失血性休克死亡。

檢方目前以二級謀殺(Murder in Second Degree)以及非法持有武器(Criminal Possession of a Weapon)起訴區垂光,他在曼哈頓刑事法院(Manhattan Criminal Court)過堂後,下次開庭時間是4月16日。