男子連竊北方大道2店鋪 警通緝

該男子涉嫌兩次入室盜竊法拉盛的商鋪。(警方提供)

一名男子涉嫌至少兩次在華、韓裔商家聚集的皇后區法拉盛 北方大道入室盜竊商業店鋪，盜走現金和商品價值超過萬元；紐約市 警13日公布嫌犯照片，呼籲民眾提供線索。

(影音來源：紐約市警)

警方表示，5日凌晨近1時，嫌犯在靠近法拉盛莫瑞街(Murray St.)的北方大道上的一家藥店外，破壞藥店的一個後門進入室內，盜走多種藥品以及一台收銀機，內有約3000元現金，作案後逃逸；店內監控錄下嫌犯作案過程。

大約兩個月前，該嫌犯曾在相隔幾個街區的另一家店鋪作案，2月22日早上5時25分左右，嫌犯撬開位於北方大道夾157街附近一家餐館的後門，然後入室盜竊，在很快找到收銀機後，強行將其打開，盜走約6900元現金。

警方表示，該嫌犯為一名男子，上周作案時身穿淺色帽衫、外面是深色夾克，戴口罩和一頂棒球帽；呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。