華嫗遭吐口水啞忍 「很多長者經歷過」

紀莫琳(右)日前走在街上遭人吐口水。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林 )班森賀一名七旬華嫗日前走在路上遭人吐口水，當下不敢轉身看對方，擔心遭進一步攻擊，只能匆匆返回清理身上污跡；州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)13日到救世軍布碌崙(布魯克林)樂齡中心慰問該名受害者，表示將提出新案，拉低仇恨犯罪 的定罪門檻。

遭到不公對待的73歲華嫗紀莫琳(Maureen Ki)表示，日前在早晨8時左右外出買早餐後，步行回到18大道交73街的中心，不料在兩條街口外遭人吐口水；紀莫琳說，當時她瞥見一名男子迎面而來，於是稍微走開和他拉開距離，可在兩人擦身而過時，男子就對著她吐了口水，噴到其左臉和頭髮上。

紀莫琳並未看清男子樣貌，只記得他有一頭亂糟糟的褐色頭髮，相信是一名遊民；案發後她嘴上回了句「Excuse Me」，但不敢跟對方有正面接觸，立即加快腳步，所幸對方沒有追回來發起肢體攻擊。

回到中心後她就立即清理臉部的污跡，因為怕引起社區恐慌、加上自己並沒有受傷，事後也沒有報警，只是現在再也不敢獨自外出；可紀莫琳後來向中心內的長者提到這件事時，發現很多人也有類似經歷，互相提醒外出要更加謹慎。

她也說長者不像年輕人有反抗的體力，遇到這類事情一定不要強出頭，以免造成更大的傷害，近來外出也盡量有年輕人陪同。

文雅麗表示對紀莫琳的經歷感到難過，她也說，很多時候大家都心知肚明是仇恨犯罪，可因控罪的門檻高，嫌犯都能輕易脫身；她表示將會提出新法，改善現有法律，讓仇恨犯罪的定罪可更容易成立。

她也呼籲各社區之間要促進頻繁溝通，消除誤解，「不法分子是因為無知(ignorance)而攻擊他人，因為他們不認識這個族裔的人，良好的溝通才能治根，創造和諧社會」。