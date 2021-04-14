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非裔狂喊要殺人 亞裔男莫名挨打

記者張晨／紐約報導

一名亞裔男子日前在曼哈頓遭到一非洲裔遊民男子攻擊，而當受害者選擇避開時，該男子仍不依不饒尾隨，最後向亞裔男子猛擊一拳致其倒地；但值得欣慰的是，現場許多路人目擊案件發生，並試圖出手提供幫助。

警方表示，案發於12日下午3時20分左右，這名44歲的亞裔男子走在勒辛頓大道(Lexington Avenue)交東72街處，當時一名非洲裔男子正對著其他路人大喊，「別看我！」但猛然間朝他的後腦勺打了一拳。

根據ABC 7電視台獲取的一段現場視頻顯示，當亞裔男子試圖避開該嫌犯時，他仍不依不饒，並將他猛力推倒在一家店鋪前，而路過的目擊者則試圖保護受傷的亞裔男子。

另一段路人拍攝的視頻則顯示，非裔男子站在街角，對著一群人大喊大叫，「我要殺人！」他喊道，「從我面前消失！」而當時受害亞裔已被那突如其來的一擊打得不知所措，站在路邊用手護住後腦，三五路人也站在其身邊，試圖安撫勸解。

一名目擊者女子對ABC 7表示，這名男子也跟著她，也對著亞裔、西語裔以及白人無故喊叫，甚至威脅自己「你想讓我殺了你嗎？」

市警表示，儘管這起案件發生在最近全市針對亞裔受害者的犯罪激增之際，但嫌犯沒有使用任何詆毀或反亞裔的言論，目前這起案件並沒有被視為仇恨犯罪。

現呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

亞裔 手機 曼哈頓

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