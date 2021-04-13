市值9.4萬古柯鹼藏私處 紐約CBP機場逮捕女嫌犯

聯邦海關與邊境保護局日前逮捕一名將市值9萬4000元古柯鹼藏在私處與內衣的女性。(CBP提供)

聯邦海關與邊境 保護局(US Customs and Border Protection，CBP)大紐約 區13日宣布，當局日前在紐約甘迺迪國際機場(JFK)逮捕一名將三磅、市值9萬4000元古柯鹼(Cocaine)，藏在內衣並塞進私處的女性；當局立即逮捕這名嫌犯，並以重罪的罪名移送法辦。

根據聯邦海關與邊境保護局消息，執法人員於9日，發現從多明尼加共和國(Dominican Republic)聖多明各 (Santo Domingo)的綠卡持有者德諾娃(Yerlina Lantigua Hernandez DeNova)入境時，神情緊張，並在她的錢包裏發現裝有三粒白色粉末狀的藥丸。

德諾娃隨後被CBP執法人員帶到審查室內搜查，並在她的內衣內發現大量的白色粉狀藥丸；經調查，德諾娃承認，她還將這些粉末狀的白色藥丸塞進自己的私處，當局共沒收100片、約重三磅的藥品。

聯邦海關與邊境保護局執法人員檢驗部分藥丸，並證實這些白色粉末狀的藥丸成分是古柯鹼；當局稱，這些被沒收的毒品 市值約值9萬4000元，德諾娃將面臨涉嫌非法進口管制藥品入境(Importing a Controlled Substance into the United States)的重罪指控。

CBP大紐約區執行主任馬蒂·雷邦(Marty Raybon)表示，這起案件的偵破得益於聯邦海關與邊境保護局執法人員的用心執法，時刻保持警惕，避免這些毒品流入境內。

聯邦海關與邊境保護局已經將德諾娃轉交給聯邦移民和海關執法局(ICE)屬下的國土安全調查處(HSI)的探員，她將面臨走私毒品等指控，定於近期在紐約東區聯邦法庭過堂。