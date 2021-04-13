劉文健表弟也遇劫 4匪槍指頭搶走汽車

搶劫劉文健表弟的劫匪。（市警提供）

布碌崙 (布魯克林)10日發生一起街頭汽車搶劫案，受害者正是幾年前執勤中不幸身亡的華裔 警探劉文健的表弟；他當日剛停好車準備步行回家，結果被四名竊賊用槍指頭，搶走一輛寶馬轎車。

根據警方消息，案件發生在10日晚間7時51分左右，24歲受害者將車輛停放在羊頭灣X大道交Batchelder街附近後，準備步行回家；結果被四名竊賊用槍指頭實施搶劫。

劫匪搶走受害者100元現金、錢包、鑰匙，以及其駕駛的寶馬轎車；受害者報警後，警方快速趕往現場，並啟動車輛追蹤器，成功在皇后區133大道交84街發現被搶走車輛，現在正在追捕嫌犯中。

據悉，受害者為華裔警探劉文健的表弟；32歲劉文健在2014年2月與40歲的搭檔拉莫斯(Raphael Ramos)在布碌崙執勤期間，被仇警兇嫌以近距離行刑式開槍殺害，其英雄事蹟傳唱全美；暫時沒有任何證據證明嫌犯知道受害者與劉文健的關係。

劉文健母親12日表示，該起案件又再次讓她想起兒子，猶如針扎般痛心；她說，自從兒子去世後，父母因不懂英文常常需要麻煩他人，好在過去警方和社區給予了大量的幫助，「現在紐約治安不佳，我們需要大量的警察 來維持治安，才能更好保護一個城市乃至國家，我感謝警察日夜執勤用自己生命來捍衛國家和城市、遏制犯罪、反對暴力，我們只有共同為謀求一個平等和睦相處的城市來團結一致，才能安定、平安。」

現警方發布嫌犯照片進行通緝，呼籲如有發現任何可疑人物，立即致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577，所有信息絕對保密。