華男手刃親兄後遊走到警局 華警攔查逮捕

華埠政府樓日前發生弒兇命案。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠 市警五分局轄區日前發生命案，居住在政府樓內的華裔 兄弟發生衝突、持刀相向；警方12日透露更多案件細節，指出50歲的弟弟區垂光(Au Triquang，姓名皆音譯）)將61歲的哥哥區威森(Au Wilson)捅至重傷後，還手提滴血尖刀走在市警總局附近，被一名華裔警員發現，上前盤問得知其剛剛手刃親兄，隨後迅速叫來支援警力將其逮捕。

警方表示，案發當日下午2時53分左右，在位於華埠聖詹姆士坊(St. James Pl.)15號的史密斯政府樓(Alfred E.Smith Houses)中，華裔兩兄弟因口角演變為肢體衝突而持刀相向，隨後一人將另一個捅傷。

他於下午約3時25分左右，從家中徒步走到不遠處的市警總局附近；消息人士稱，一名華裔警員正好看到其手提帶血尖刀且神情恍惚，才攔下他盤問，直到這時他才用蹩腳英文說：「我剛殺了我哥」。

警方在隨後的調查中表示，區垂光也有意報警自首，但由於語言障礙和事發後的手足無措，才令其在街道上徘徊許久，若非該華裔警員發現且了解情況，不知案件會有何發展。

而住在同層樓的鄰居表示，對案發一無所知，在看到有急救人員在對倒地華男實施心肺復甦術(CPR)時還一度以為是心臟病；對這對兄弟的衝突，鄰居則說「沒有聽到任何聲音，那間公寓總是很安靜。」

據悉，案發後區威森被送往紐約長老會下城醫院(NewYork-Presbyterian/Lower. Manhattan Hospital)搶救，但由於刀口在受害者胃部，且錯過了最佳搶救時期而因失血過多傷重不治。

檢方目前以蓄意謀殺(Murder)以及非法持有武器(Criminal Possession of a Weapon)起訴區垂光，他目前已在曼哈頓刑事法院(Manhattan Criminal Court)過堂，下次開庭時間是4月16日。