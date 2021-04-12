紐約華埠弒兄男被控謀殺及非法持有武器

華埠弒兄男被控謀殺及非法持有武器。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠 市警五分局轄區10日下午發生今年首起凶殺案件，居住在政府樓內的華裔 兩兄弟發生衝突、持刀相向，50歲的弟弟區垂光(Au Triquang，音譯)將61歲的哥哥區威森(Au Wilson，音譯)捅至重傷後，手提滴血尖刀走去一街之隔的市警總局自首；而傷者則在送醫後不治，現區垂光被控謀殺及非法持有武器兩項罪名。

警方表示，案發當日下午2時53分左右，在位於華埠聖詹姆士坊(St. James Pl.)15號的史密斯政府樓(Alfred E.Smith Houses)中，華裔兩兄弟因口角演變為肢體衝突而持刀相向，隨後一人將另一個捅傷。

但由於區垂光不會說英文，他於下午約3時25分左右，從家中徒步走到市警總局外自首，找到現場的華裔執勤警員用中文說：「我剛殺了我哥」；警方表示，其自首時手上仍拿著沾滿血跡的凶器。

而住在同層樓的鄰居表示，對案發一無所知，在看到有急救人員在對倒地華男實施心肺復甦術(CPR)時還一度以為是心臟病；對這對兄弟的衝突，鄰居則說「沒有聽到任何聲音，那間公寓總是很安靜。」

據悉，案發後區威森被送往紐約長老會下城醫院(NewYork-Presbyterian/Lower. Manhattan Hospital)搶救，但由於刀口在其胃部，且錯過了最佳搶救時期而因失血過多傷重不治。

檢方以謀殺罪(Murder)以及非法持有武器(Criminal Possession of a Weapon)起訴區垂光，並將其逮捕，他將在曼哈頓刑事法院(Manhattan Criminal Court)過堂。