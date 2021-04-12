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警員長島攔違規車 遭駕駛刺傷命危

記者朱蕾／紐約報導
警員被刺傷的事故現場。(取自News 12視頻)
警員被刺傷的事故現場。(取自News 12視頻)

紐約長島蘇福克郡(Suffolk County)一名警員日前試圖截停一輛涉嫌違規的汽車後，遭該車駕駛用刀刺傷，傷勢危及生命。

警方表示，蘇福克郡警局警員拉西奧波(Christopher Racioppo)10日晚10時30分左右，駕駛警車巡邏時，在帕奇格(Patchogue)南海洋大道(South Ocean Avenue)上發現一輛1999年賓士車沒開前照燈，涉嫌違規。

拉西奧波便啟動警燈，試圖截停該車輛，而賓士車繼續行駛，並在南海洋大道夾布魯克街交口撞到一輛2004年日產(Nissan)轎車；隨後，賓士車的駕駛者、25歲的男子努涅斯(Jonathan Nunez)下車，不僅不聽從警員的指令，還在南海洋大道上一棟民宅前對拉西奧波動手，爭執期間，努涅斯拿出一把刀刺中拉西奧波的腿部，並傷到動脈和腿部肌肉。

該民宅的男主人是一名退伍軍人，聽到拉西奧波呼喊請求幫助後，迅速拿著止血帶出來；這時，大批支援的警員也趕到現場，還有一名剛好路過的退休市警警員出手相助，為已因失血過多而昏倒的拉西奧波止血；同時企圖逃跑的努涅斯被警員們控制住，當場被逮捕；

拉西奧波先被送到長島社區醫院，隨後轉移到石溪大學醫院，在那裡接受了因動脈破裂而進行的緊急手術，仍未擺脫生命危險。

住在蘇福克郡森特里奇鎮(Centereach)的努涅斯被控嚴重攻擊警員、酒後駕車、拒捕等罪名，他因在車禍中受輕傷，已被送往醫院治療和評估，之後將移送法辦。努涅斯曾於2020年承認犯下勒頸罪(strangulation)。

被撞的日產車的駕駛者也受輕傷，被送往石溪大學醫院接受治療，情況穩定。

事故現場。(取自News 12視頻)
事故現場。(取自News 12視頻)

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