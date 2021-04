罵便衣警察「滾回中國」 非裔男當場被捕

非裔男曼哈頓大罵「在你被弄死之前滾回中國」當場被捕。(市警提供)

「在你被弄死之前,快滾回中國!」一名非洲裔男子9日下午在曼哈頓 中城對著一名男子大聲咆哮,當場被捕,因為對方是一名便衣警員;針對亞裔 的仇恨言論頻發,紐約市警增派便衣警員巡邏,這已經是一周內,市警便衣在街上遇到並逮捕的第二名涉及仇恨犯罪 的嫌犯。

警方表示,案發當日下午4時30分左右,一名便衣警員正在第33街交第七大道處巡邏,而35歲非洲裔男子羅德里格斯(Juvian Rodriguez)走近了他,並開始咆哮「在你被埋進墓地之前,快滾回中國!」(Go back to China before you end up in a graveyard!)

而羅德里格斯不知道站在他面對的是一名便衣警員,還不依不饒說,「我要扇你一巴掌,然後再在你臉上捅一刀。」(I'm gonna slap the holy piss out of you and stab you in the face.)

警方稱,這名警員現場立即通知附近警局的警員前來支援,當場逮捕了羅德里格斯;知情人士表示,此人前科累累,有20多次被捕紀錄,包括吸毒和毆打他人。

現場警員表示,羅德里格斯在被戴上手銬之前,還對便衣警員說,「就算進監獄,我也不在乎。」

「顯然他實現了他的願望。」一位消息人士打趣道,「我們就像是這個人渣的『許願池』。」

9日晚,羅德里格斯被警員從曼哈頓中城南區警署押出,當一個記者問他「你為什麼要這麼做?」,他則大喊「你媽!」(Your mother!)

而這已經是一周內市警便衣當街抓獲的第二名以反亞裔仇恨犯罪為動機的嫌犯;6日下午50歲的非洲裔女子威廉姆斯(Sharon Williams),在曼哈頓華埠麥地臣街( Madison St.) 街43號的Good Choice For Nails美甲店大放種族仇恨言論,稱「是你把新冠帶到這裡」,而後又威脅使用暴力,被一名分派到五分局的「亞裔仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)便衣警員當場逮捕。