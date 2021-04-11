我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美1.83億人已打疫苗 27.3%完成接種

舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

罵便衣警察「滾回中國」 非裔男當場被捕

記者張晨／紐約報導
非裔男曼哈頓大罵「在你被弄死之前滾回中國」當場被捕。(市警提供)
非裔男曼哈頓大罵「在你被弄死之前滾回中國」當場被捕。(市警提供)

「在你被弄死之前，快滾回中國！」一名非洲裔男子9日下午在曼哈頓中城對著一名男子大聲咆哮，當場被捕，因為對方是一名便衣警員；針對亞裔的仇恨言論頻發，紐約市警增派便衣警員巡邏，這已經是一周內，市警便衣在街上遇到並逮捕的第二名涉及仇恨犯罪的嫌犯。

警方表示，案發當日下午4時30分左右，一名便衣警員正在第33街交第七大道處巡邏，而35歲非洲裔男子羅德里格斯(Juvian Rodriguez)走近了他，並開始咆哮「在你被埋進墓地之前，快滾回中國！」(Go back to China before you end up in a graveyard!)

而羅德里格斯不知道站在他面對的是一名便衣警員，還不依不饒說，「我要扇你一巴掌，然後再在你臉上捅一刀。」(I'm gonna slap the holy piss out of you and stab you in the face.)

警方稱，這名警員現場立即通知附近警局的警員前來支援，當場逮捕了羅德里格斯；知情人士表示，此人前科累累，有20多次被捕紀錄，包括吸毒和毆打他人。

現場警員表示，羅德里格斯在被戴上手銬之前，還對便衣警員說，「就算進監獄，我也不在乎。」

「顯然他實現了他的願望。」一位消息人士打趣道，「我們就像是這個人渣的『許願池』。」

9日晚，羅德里格斯被警員從曼哈頓中城南區警署押出，當一個記者問他「你為什麼要這麼做？」，他則大喊「你媽！」(Your mother!)

而這已經是一周內市警便衣當街抓獲的第二名以反亞裔仇恨犯罪為動機的嫌犯；6日下午50歲的非洲裔女子威廉姆斯(Sharon Williams)，在曼哈頓華埠麥地臣街( Madison St.) 街43號的Good Choice For Nails美甲店大放種族仇恨言論，稱「是你把新冠帶到這裡」，而後又威脅使用暴力，被一名分派到五分局的「亞裔仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)便衣警員當場逮捕。

亞裔 曼哈頓 仇恨犯罪

上一則

亞女遇襲 武壇武術館教招反擊與逃跑

下一則

「我在紐約長大 但時刻被提醒是中國人」 華裔立法聽證會譴責仇恨犯罪

延伸閱讀

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕
「不是李小龍就滾」亞裔男曼哈頓地鐵站遭肘擊

「不是李小龍就滾」亞裔男曼哈頓地鐵站遭肘擊
「滾回你國」曼哈頓華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你國」曼哈頓華女用中文聊天被搧耳光
非裔闖華人美甲店嗆「仇恨言論」 遭便衣警逮捕

非裔闖華人美甲店嗆「仇恨言論」 遭便衣警逮捕
佛州小型飛機失事撞上休旅車 釀3死1傷

佛州小型飛機失事撞上休旅車 釀3死1傷

熱門新聞

林纘庭態度強硬奮起反擊禁止他們入內的外族裔人士，雙方雖發生肢體衝突，但他並未因此受傷，順利進入遊樂場教授學員太極。(記者牟蘭／攝影)

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

2021-04-03 10:53
從紐約飛往上海的東航日前出現十例確診患者，規定自19日起暫停該航班運行四周；圖為今年3月底的紐約甘迺迪國際機場(JFK)。(讀者提供)

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

2021-04-09 09:37
大批警員剛到法拉盛凱辛納公園附近的事發現場。(取自Citizen App)

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

2021-04-05 21:25
龍方芬今年1月感染新冠病毒，經過兩個月治療並無起色，其家人只能通過視頻查看陷入昏迷的她。(郭嬌提供)

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

2021-04-03 09:50
華裔兄弟反目持刀相向，一人送醫後不治身亡，傷人者市警總局投案。(記者張晨/攝影)

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

2021-04-10 18:34

亞裔女莫名被扯髮 嫌犯逮到了…還曾在羊頭灣推倒華翁

2021-04-08 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕
紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治
快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？
溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發
誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生