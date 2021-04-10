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紐約市 3月仇恨亞裔犯罪31起 去年同期為零

記者張晨／紐約報導
防範仇恨亞裔犯罪，警車在曼哈頓華埠街頭駐守。(記者張晨/攝影)
防範仇恨亞裔犯罪，警車在曼哈頓華埠街頭駐守。(記者張晨/攝影)

紐約市警總局日前公布3月犯罪數據，針對亞裔仇恨犯罪案件居首、達31起，而去年同期這一數字為零。

紐約市警總局長希爾(Dermot Shea)表示，反亞裔襲擊案件自去年以來「肯定加劇」，因為有更多受害者願意勇敢報案，一些無故攻擊伴隨仇恨言論的案件也有所增加。

希爾表示，在新冠病毒開始蔓延的前後，市警就已注意到涉及亞裔受害者案件數量增加，但它也一直是冰山一角，「我認為實際數字要高得多，那就解釋了為什麼突然間很多人走出來報案。」

根據市警數據顯示，今年3月不但針對亞裔仇恨犯罪呈現零至31的急劇增長，總體犯罪指數也有所增加，尤其重罪案件比去年同期上漲2.4%。

「但我認為，重要的是，要承認仇恨犯罪確實發生了；然而更重要的是，我們應該為此做些什麼，這樣人們外出就就不會感到不安全。」希爾說。

近幾周在紐約市針對亞裔的仇恨犯罪案頻發，市警為加強治安，除了重新部署內部人事，也增加便衣警察至社區巡邏，希望能夠減少類似犯罪；激增的反亞裔仇恨犯罪，也讓亞裔社區感到害怕且憤怒，紛紛發起示威遊行，表達不滿。

亞裔 紐約市 仇恨犯罪

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