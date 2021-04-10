預算不足 亞裔女性攻擊案件增加 維權組織嘆力不從心

針對亞裔女性的攻擊案件上升，亞裔維權組織心有餘而力不足：歷來預算不足。(記者張晨/攝影)

涉及亞裔 女性受害者的案件不斷上升，越來越多的社區組織表示服務供不應求，「心有餘而力不足，因為政府預算 支持歷來不足」；紐約亞裔群體不斷增長，所獲預算卻不到兩成，社區組織紛紛發問「到底什麼時候才能得到政府和主流社會的認可？」

根據亞裔兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families，簡稱CACF)的數據顯示，亞裔人口是紐約市 增長最快的群體，自1970年以來幾乎每十年增長一倍，占紐約市人口的15%。

然而許多亞裔社區領導者和組織表示，他們多年來一直缺乏市和州的資金支持；根據CAFC的數據，為亞太裔社區(AAPI)服務的組織僅獲得市議會自由支配資金的4.37%，不到社會服務合同資金的1.5%，而州府預算對AAPI資源的直接撥款甚至更少。

華策會政策和公共事務長考文(Carlyn Cowen)表示，收到州撥款的比率微不足道，甚至不值一提。

亞裔人口約占紐約州人口的10%，但考文等倡導人士說，這些數字是舊數據，「當看到2020年人口普查數據時，我們會看到更高的比率。」

在3月亞特蘭大槍擊案和反亞裔仇恨犯罪浪潮掀起後，州府本周表示，將在2022新財年預算總額的2120億元中，撥款1350萬元支持亞裔社區，為史上首次；這些資金不僅將用於打擊反亞裔仇恨案件和經濟援助，還將用於支持為亞裔婦女維權團體提供受害者服務，去年此類案件的發生率急劇上升。

服務南亞女性的反性別暴力非營利組織Sakhi for South Asian women執行董事梅赫拉(Kavita Mehra)表示，亞特蘭大槍擊案以及近日許多無故發生的仇恨案件受害者多為亞裔女性或老人；「亞裔婦女目前正在經歷各種形式的暴力。」她說。

社區倡導者擔心，如果州政府和市政府沒有持續財政投入的承諾，這種類型的援助將依舊受到影響；「越來越多的亞裔正在疫情導致的大社會背景下成為犧牲品，到底什麼時候亞裔社區才能得到政府的認可？」