白男3度襲擊亞裔 親人道歉：他非種族主義者 律師辯：不是犯罪

涉嫌在一個月內三度攻擊亞裔的魯索(中)，日前被警方從62分局押出來。(ABC7視頻截圖)

布碌崙 (布魯克林)28歲白人男子魯索(Joseph Russo)涉嫌三起攻擊亞裔 的案件，日前被法官設下10萬元保釋金，並安排接受精神治療；魯索的多名兄弟姊妹表示，對案件中的受害者感到抱歉，但魯索絕對不是種族主義者，他深受精神分裂症、躁鬱症困擾，望能撤銷其仇恨控罪。

魯索自3月5日至本月5日間共涉及三起攻擊亞裔案件，案發地點均位於布碌崙南區市警61分局轄區內的華社公眾場所，作案時不發一語，直接推倒老翁老婦、撕扯女性頭髮；他日前已送往布碌崙刑事法庭過堂，被控多項仇恨攻擊(Assault as a Hate Crime)、仇恨騷擾(Aggravated Harassment)罪名，警方說，魯索自2009年起有多次逮捕紀錄，患有精神疾病。

該案在法院審理時，檢方原建議不設保釋金，並針對魯索的精神問題再舉行一次聽證，接著其代表律師卡珀金(Judith Karpatkin)向法官請求無保釋放，並安排精神治療；「這不是仇恨犯罪、這根本不是犯罪」，卡珀金辯護道，魯索沒有傷害人的意圖，也不是因為受害者的族裔而下手，「他只是一個嚴重的精神病患」。

在案件審理過程中，魯索可見焦慮的撫摸著下巴，不斷詢問「他們會放了我嗎?」；法官Michael Kitsis最終沒為魯索安排心理健康試驗，直接對他設下10萬元保釋金，並安排精神治療。

魯索的長兄羅薩(Jason Rosa)接受媒體採訪表示，對案件中被魯索舉動嚇到或受傷的人感到抱歉，他的行為確實不正當，但他絕不是種族歧視 的人；魯索長年深受精神分裂症、躁鬱症影響，按理說要定時吃藥，可沒有獲得所需治療。

羅薩也說，在推倒77歲華裔老翁案件中，魯索並沒有打人、和受害者也沒有任何交流，認為事態並沒有嚴重到要被控以仇恨罪名。

魯索的一名姐妹米佧(Nancy Micca)則說，在過去的周末親戚曾為魯索叫來救護車，可他沒有被收留在醫院中；「警察已帶他到醫院，可是沒有被強留治療，那怎麼算是有罪呢?」，米佧表示，仇恨指控的罪名不可理喻，現在魯索被關押在拘留所，更不可能吃藥控制，病情只會惡化。