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8大道華人雜貨店 遭持刀搶劫

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙日落公園華人經營便利店日前被搶劫。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙日落公園華人經營便利店日前被搶劫。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園一間華裔經營雜貨店日前夜間遭搶劫，一名外族裔男子在快打烊前踏入店內，假裝成顧客消費， 然後就亮出刀子威脅，從收銀機中搶走幾十元；轄管當地的市警72分局發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

案件發生於5日晚10時20分左右，在位於6大道5810號的「萬家便利店」內，當時業者林先生即將關店，在櫃檯後方算錢；嫌犯這時走進店裡，佯裝成客人買東西，接著走到櫃檯前說了幾句話。

林先生當下聽不太懂對方的話，結果男子直接衝到櫃檯後面，對著林先生亮出手中的刀子；林先生說他站在一旁不敢動彈，任由男子拿走收銀機裡的錢，所幸他早已經算好錢，大部分的錢都收好了，嫌犯最終只搶走幾十元。

警方表示，嫌犯得逞後逃出店面，沿著6大道北向逃逸；儘管不久後多名72分局警員抵達現場，但四處搜尋，未能逮捕該名嫌犯。

據受害者提供的監控圖像顯示，嫌犯疑似是白人或膚色較淺的西語裔男子，犯案時戴著口罩，身穿黑色連帽衛衣、黑褲、紅色鞋子，手中還拿著一個酒紅色環保袋。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

嫌犯犯案時身穿黑色連帽衛衣、黑褲、紅色鞋子，手中還拿著一個酒紅色環保袋。(林先生...
嫌犯犯案時身穿黑色連帽衛衣、黑褲、紅色鞋子，手中還拿著一個酒紅色環保袋。(林先生提供)

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