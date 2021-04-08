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葛謨涉性侵細節曝光 受害女下屬：他伸手進衣服捏胸

記者洪群超╱紐約報導
州長葛謨深陷性騷擾醜聞，州府奧伯尼的一個廣告牌上，展示著要求他辭職的海報。(路透)
州長葛謨深陷性騷擾醜聞，州府奧伯尼的一個廣告牌上，展示著要求他辭職的海報。(路透)

此前匿名指控州長葛謨性侵行為的女下屬，7日再接受媒體長篇訪問，詳談葛謨對她的長年性騷擾，並回顧他直接實施性侵的當晚情形，指出葛謨在辦公室內不僅伸手進她襯衣內摸她胸部，還在她提醒被人看到會有麻煩時，徑直把門甩上，說「我不在乎」。

該女下屬此前通過奧伯尼本地媒體「Times Union」，匿名指控葛謨不僅對她有性騷擾，甚至已有上手觸摸的性侵行為；她的指控在目前站出控訴葛謨性騷擾的九位女性中，性質最嚴重，已涉性侵犯罪，讓州府不得不向奧伯尼本地警局通報，也讓要求葛謨下台的呼聲迅速加大，幾乎所有紐約州民主黨重量級民代因此一直要求葛謨辭職。

「Times Union」7日發表對該女下屬的訪談長文，更詳細還原葛謨多年對她的性騷擾以及動手性侵當晚的情景；Times Union表示，此女仍堅持匿名，因不想私人生活受到影響，但州長葛謨及圈內人士已知道她是誰。

此女表示，當晚葛謨通過高級助理Stephanie Benton，點名要她到州長辦公室為他處理手機問題；她說，當她進屋後，葛謨先是緊緊擁抱她，她深感不自在，說「啊，門開著呢」，還對葛謨說，「你會讓我們倆陷入麻煩」。

她說當時很害怕，但不知道還能說什麼；這時，葛謨一把將門用力甩上，並說「我不在乎」，隨後繼續走向她，把她拉到身邊，將手伸入她襯衣內，隔著胸罩抓她的胸部。

該女下屬說，她在葛謨手下工作已有多年，期間葛謨帶有性暗示的言語和行為就不少，譬如常問她一些讓她深感尷尬和不妥的私人問題，擁抱也越來越緊，讓她不得不貼到他懷裡；而葛謨對她的這些行為，從來不在有其他人在場的情況下做。

對於有人質疑她為何長年沈默直到如今才說出來，她則表示，她害怕影響自己在州府的職業前途，同時作為有小孩的母親，也擔心失去工作。

除了此女下屬外，目前已有八名女性實名指控葛謨性騷擾；州檢察長詹樂霞(Letitia James)對此成立獨立調查小組，並已對包括葛謨幕僚長在內的高級官員發出傳票，傳令配合調查；州眾議會也已就此展開對葛謨的彈劾調查。

葛謨 性侵 性騷

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