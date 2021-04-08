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亞裔女莫名被扯髮 嫌犯逮到了…還曾在羊頭灣推倒華翁

記者顏潔恩／紐約報導

轄管布碌崙(布魯克林)南區的市警61分局7日發布消息，一名亞裔女子日前走在街上時，突然被一名陌生男子襲擊，並被其拉扯頭髮一陣後才放手，兩人期間未有任何交流；紐約市警亞裔仇恨犯罪工作組目前已介入調查，成功在7日傍晚逮捕該名男子，發現他也是近日在羊頭灣街頭推倒一名77歲華裔老翁的嫌犯。28歲的魯索(Joseph Russo)在兩起案件中均被控仇恨攻擊(Assault as a Hate Crime)、仇恨騷擾(Aggravated Harassment)罪名。

扯髮案發生於上個月22日早上7時45分許，在位於Kings Highway1308號購物商場門口外；據警方消息，一名外族裔男子一語不發朝32歲亞裔女子靠近，並動手拉扯她的頭髮。

據監控錄像顯示，該名穿著白色衛衣的男子當時站在人行道上，身體朝著亞裔女子的方向，在她走到自己身前不遠時，男子突然湊近女子；先是撞了受害者一把後，左手接著拉扯她的馬尾，女子雙手想拉回頭髮、雙腳則穩著身子不讓自己被拖走，呈現一個鞠躬的狀態，大約五秒鐘後嫌犯才收手。

監控錄像清楚看見，嫌犯一放手後就慢悠悠地轉身往反方向走開，期間右手還用力敲擊店門或玻璃窗，看起來神智不正常，受害者愣在原地眼看嫌犯離去。警方表示，兩人沒有任何交流，受害者也沒被搶走貴重物品，隨後亞裔仇恨犯罪工作組介入調查。

7日傍晚時分，消息指出該名男子已落網，並在警局接受盤問；深入調查發現，嫌犯跟羊頭灣推倒77歲華裔老翁案件中的男子是同一人，消息也指出他疑似涉嫌另一起案件，具體細節還在調查中。

轄區近來發生多起針對亞裔攻擊案件，61分局局長福特(Derby Fort)7日表示理解大眾的憂慮，警方會將民眾安全擺在首位，盡全力保衛人民，呼籲居民任何問題都可隨時向警方詢問；警局也已安排更多警員在U大道華社駐守，還有輔警到商業區多問候商家，呼籲民眾不要過於恐慌。

影音來源：市警提供

涉嫌在布碌崙無故攻擊亞裔女子的男子落網。(市警提供)
涉嫌在布碌崙無故攻擊亞裔女子的男子落網。(市警提供)

亞裔 華裔 仇恨犯罪

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