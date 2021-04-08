打罵亞裔店員 非裔男被捕控3罪

33歲布碌崙居民雅克被捕，並被控三項罪名。(市警提供)

一名亞裔 便利店員工3日在曼哈頓中城工作時，因阻止一名沒戴口罩且試圖偷竊的顧客，卻遭對方辱罵「他X的中國 人」(You Chinese motherfucker)，更遭到毆打；警方在調查兩日後於7日表示，已將涉案嫌犯、33歲的布碌崙(布魯克林)居民格雷戈里·雅克(Gregory Jacques)逮捕，其目前被控企圖攻擊等三項罪名，但非仇恨犯罪 。

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警方表示，一名26歲的亞裔受害者案發當日凌晨在中城7-eleven便利店值夜班，早上5時45分左右，非洲裔嫌犯雅克未戴口罩而走進店裡，疑似準備偷竊店內商品。

警方稱，該店員試圖上前制止，雅克則惱羞成怒，大罵店員「你這個他X的中國人」，並舉拳毆打其臉部數次，造成受害人臉部大面積瘀青。

接到報案後警方先以「盜竊與糾紛」定義，後又列入仇恨犯罪進行調查；7日上午10時左右，曼哈頓南區警署(Midtown South Precinct)將雅克逮捕歸案，警方以二級企圖攻擊未遂(Attempted Assault 2nd)、二級過失危害(Reckless Endangerment 2nd)以及攻擊(Assault)三項罪名對其控罪，但最終未列為仇恨犯罪。