地鐵站攻擊華女 嫌犯僅被開出庭傳票獲釋

江克蘿日前在地鐵站被人無故攻擊，警方給嫌犯開出出庭傳票後將其釋放；圖為受害人被毆後被摔傷的左腿。(江克蘿提供)

法院消息表示，涉嫌攻擊華女江克蘿(Jiang Chloe，音譯)的嫌犯貝爾(Maricia Bell)，日前僅被警方開出出庭傳票，隨即被釋放，定於6月27日上庭；警方稱，經調查，貝爾可能有精神疾病，曾多次騷擾他人，並非針對受害人族裔罪案，並非仇恨犯罪 。

警方6日消息稱，經過仇恨犯罪小組的調查，貝爾疑似有精神疾病，攻擊江克蘿前曾多次騷擾他人，未將該案件定為仇恨亞裔 的犯罪偵辦；法院消息顯示，貝爾被市捷運局警員開出一張三級攻擊的出庭傳票，隨後被釋放，定於6月27日在皇后區刑事法院出庭。

對此，江克蘿對執法機構的處理方式表示不滿，她難以想像在一個法制社會隨意攻擊他人後，只被控輕罪，無需過堂就被釋放；她說，自己目前面臨精神與身體雙重傷害，還失去收入，時刻擔憂自己被解雇，期盼民選官員為她發聲，更希望當局改善社區治安。

江克蘿並非全市首例被患有精神疾病攻擊的受害者，紐約時報6日總結多個攻擊亞裔罪案，表示這些案件揭露了司法系統在應對仇恨犯罪與精神病患者出現的裂痕；市警總局局長希爾(Dermot Shea)日前公開表示，市府應關注民眾的心理問題，避免更大的悲劇發生。

市長白思豪 (Bill de Blasio)在涉嫌攻擊65歲菲律賓長者的嫌犯艾略特(Brandon Elliot)落網後，將患有心理疾病的人士犯案的問題，歸咎於州府的監獄系統漏洞，並稱州府釋放這些犯人後，「不為他們設立任何計畫、不提供住房、工作與心理幫助」，導致囚犯出獄後再度犯案。

不過，州懲教局(NYS Corrections Department)否認白思豪指控，並表示每一名囚犯釋放前都會提供康復課程。