布碌崙華翁遭惡意推倒 警列仇恨犯罪調查

涉嫌推倒77歲老翁的男子。(讀者提供)

一名疑為白人的男子日前在布碌崙 (布魯克林)羊頭灣華社商業區，無故將一名77歲華裔老翁推倒在地，兩人期間完全沒有任何交流，受害者所幸無大礙；轄管當地的市警61分局目前以仇恨犯罪 展開調查，也表示已加強當地巡邏。

案件發生於5日上午11時15分許，在位於U大道交東14街處；根據警方消息，一名外族裔男子沒說一句話，突然用力推倒一名站在街邊的77歲亞裔 老翁；據匿名人士提供的監控視頻顯示，該名穿著灰褐色外套的男子行色匆匆走過花店，抵達街角推倒老翁之前，還動手推了另一名跟他擦身而過的民眾。

根據監控錄像，就在他推倒第一人之後，老翁聽見聲響而轉身查看，緊接著就被嫌犯用力推倒；受害者先是踉蹌幾步，接著整個人向前倒去，倒下時翻了個身，面部朝天躺在地上，有民眾發現後想攔住嫌犯，可對方加快腳步逃走。

警方6日發布消息，表示受害者並沒有受到嚴重傷害，亞裔仇恨犯罪工作組已介入調查；市警61分局也表示，已安排更多警員在U大道華社駐守，還有輔警到商業區多問候商家，呼籲民眾不要過於恐慌，若不幸遇到此類事件，也不要和對方正面對峙，以防遭到更大傷害。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。