「他X的中國人」非裔男未戴口罩被阻 打罵亞裔店員

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

紐約市近日又發生一起涉及針對亞裔 的攻擊案件，一名亞裔便利店員工3日在曼哈頓中城工作時，因阻止一名沒戴口罩且試圖偷竊的顧客，卻遭對方辱罵「他X的中國 人」(You Chinese motherfucker)，更遭到毆打；目前警方已將該案列為仇恨犯罪 調查。

影音來源：市警提供

警方表示，這名26歲的亞裔受害者當日凌晨在中城7-eleven便利店值夜班，早上5時45分左右，一名沒有戴口罩非洲裔男子走進店裡，疑似準備盜取店內商品。

警方稱，該店員試圖上前制止，非洲裔男子惱羞成怒，大罵店員「你這個他X的中國人」，並舉拳毆打其臉部數次，造成受害人臉部大面積瘀青。

警方接獲報案後，起初未歸類為仇恨犯罪，稱嫌犯攻擊是因為「盜竊與糾紛」，不過4日下午，警方已將該案列為仇恨犯罪調查，尚未逮捕嫌犯。

警方5日晚公布案發地的監控錄像，作案非洲裔男子體型中等，留有落腮鬍，最後一次被看到時身穿棕色夾克、灰色連帽衫、黑色褲子和黑色運動鞋。

警方呼籲民眾看到和圖中和視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。