攻擊華裔夫婦 非裔嫌曾被捕33次、患有精神疾病

26歲非洲裔男遊民勞森被控仇恨犯罪，警方表示他患有精神疾病、過去曾有33次被逮捕紀錄。(本報檔案照)

26歲非洲裔遊民勞森(Donovan Lawson)涉嫌在布碌崙(布魯克林)班森賀攻擊華裔 夫婦，還打傷出手相救的MTA華裔司機劉國華(Tommy Lau)，日前被控仇恨犯罪；警方表示，勞森患有精神疾病，曾有33次逮捕紀錄。

該案發生於3月23日中午時分，位於班森賀86街交25大道處，一對華裔夫婦被勞森盯上，恐嚇並搶走他們手中的購物袋；路人陳約翰(John Chen)發現後立即怒吼阻止嫌犯，剛好在午休的劉國華看見這一幕出手相救，卻被勞森吐口水、揍拳，還辱罵「中國佬」(Chink)。

勞森當場被62分局警員逮捕，被控仇恨犯罪、騷擾、威脅等罪名，將交由大陪審團審理。

警方近日透露，勞森患有精神疾病，曾有33次逮捕紀錄，其中四次是因精神崩潰遭路人報警；勞森也曾參與由紐約市警管理的心理健康項目，接受監管和治療。

勞森的妹妹麗嘉納·勞森(Regina Lawson)說，他在年少時就出現精神問題，期間有接受心理輔導，長大後脫離母親控制就再也沒去心理輔導，兄妹倆感情也已疏遠；她希望有更多治療方法和資源能提供給精神病患者，「不要等到他們犯罪、傷害別人才施救」。

63歲劉國華6日接受華媒採訪指出，不管是否患有精神病，勞森當下絕對有意識到自己犯案；他說，警方在停車場抓到勞森時，他已脫去顯眼的黃色外套，試圖逃脫，「這證明他至少有思考能力，知道自己犯了什麼錯」。

劉國華是香港移民 ，四歲隨家人移民來美，他說成長過程中因亞裔 身分屢次遭到歧視；為了防止名字遭到其他同學嘲笑，小學老師為他取英文名「Tommy」，而不是叫他的原名「Koh Wah」，「這就是身為亞裔經常會面對的事，不停遭到別人的騷擾，而新冠疫情讓整個情形惡化」。

劉國華在MTA服務將近22年，他說現在頭朝左邊轉時，仍感到嫌犯那記重拳帶來的疼痛，因上了年紀，復元速度緩慢，目前在家休養；但他表示再有相同情況，仍會上前營救，而且不只針對亞裔，「任何族裔我都會出手相救，這不是族裔問題，這是人性問題」。