我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億6859萬人已打疫苗 41.7%接種1劑

加州最快6月15日全面重開經濟 就看這「2標準」

非裔女仇恨恐嚇華人美甲店 遭便衣警當場逮捕

記者張晨／紐約報導
遭非洲裔女子恐嚇、大放種族仇恨言論的華人美甲店。(記者張晨／攝影)
遭非洲裔女子恐嚇、大放種族仇恨言論的華人美甲店。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠6日晚發生一起疑似仇恨犯罪案件，一非洲裔女子在華埠附近一家華人經營的美甲店內恐嚇店家和員工，並大放種族仇恨言論，這一幕正好被在附近巡邏的便衣警員發現，當場將該女子逮捕。

警方表示，案發當日下午近傍晚時分，在位於麥地臣街( Madison St.) 街43號的Good Choice For Nails美甲店內，一名50歲的非洲裔女子和店內員工發生爭執，隨後大放種族仇恨言論威脅店家。

自反亞裔犯罪浪潮發生後，市警不但加大警力駐守，更加派便衣警員巡邏，一度被外界質疑為警局爭取利益的公關工具，不會有任何實質作為。

而當日，正在附近巡邏的便衣警員正好看到這一幕，當場將該名女子抓獲並帶回警局調查；傍晚約5時30分許，五分局門前集結了大批便衣警員。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)此前就表示，一系列的變動將注重在對社區的外展工作，以及執法單位內部的編制；其中市警將在社區增加便衣警察，「我們要對那些攻擊者傳達明確訊息，無論是你透過談話、威脅性活動，或在人行道、地鐵月台上打算攻擊的目標，都有可能是便衣警察，所以請三思。」

五分局也表示，無論案件發生在哪裡，是在街道上、捷運系統還是任何地點，市警都會在附近確保人們的安全，因為會部署更多臥底警員在街上，「如果人們勇敢發聲，我們就會出現。」

警察 華埠 地鐵

上一則

助亞裔搭出租車 她募款報銷…2天籌到10.2萬元

下一則

楊安澤妻子憶兒時遭性侵 出童書教應對

延伸閱讀

非裔闖華人美甲店嗆「仇恨言論」 遭便衣警逮捕

非裔闖華人美甲店嗆「仇恨言論」 遭便衣警逮捕
市警3月犯罪數據 反亞裔仇恨犯罪數31起 去年同期為0

市警3月犯罪數據 反亞裔仇恨犯罪數31起 去年同期為0
楊安澤譴責仇恨犯罪 與11位亞裔市議員參選人同搭地鐵

楊安澤譴責仇恨犯罪 與11位亞裔市議員參選人同搭地鐵

洛縣客容量增沒幫助？ 美髮美甲業仍憂生意回不去

洛縣客容量增沒幫助？ 美髮美甲業仍憂生意回不去

爾灣遛狗亞裔翁遭襲案 警稱非仇恨犯罪

爾灣遛狗亞裔翁遭襲案 警稱非仇恨犯罪

熱門新聞

林纘庭態度強硬奮起反擊禁止他們入內的外族裔人士，雙方雖發生肢體衝突，但他並未因此受傷，順利進入遊樂場教授學員太極。(記者牟蘭／攝影)

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

2021-04-03 10:53
3月31日法拉盛艾利大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令。(記者牟蘭／攝影)

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

2021-04-01 10:55
楊安澤(左二)感謝醫務人員照顧，身體無大礙出院繼續休養。取自楊安澤推特

楊安澤已經出院 將回家休養

2021-04-02 11:45
龍方芬今年1月感染新冠病毒，經過兩個月治療並無起色，其家人只能通過視頻查看陷入昏迷的她。(郭嬌提供)

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

2021-04-03 09:50
「紐約客」雜誌最新封面故事，反映全美近來針對亞裔攻擊的社會問題。(取材自推特)

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

2021-04-01 09:18
大批警員剛到法拉盛凱辛納公園附近的事發現場。(取自Citizen App)

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

2021-04-05 21:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命
夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身
為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照
台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業