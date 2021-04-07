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潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令

記者張晨／紐約報導
國際刑警組織對潘勤軒發出紅色通緝令。（國際刑警組織提供）
國際刑警組織對潘勤軒發出紅色通緝令。（國際刑警組織提供）

美國聯邦法警(The US Marshals Service)6日通過國際刑警組織(Interpol)，對槍殺耶魯大學研究生蔣凱文(Kevin Jiang，姓名皆為音譯)的主嫌、麻省理工學院博士生潘勤軒（Qinxuan Pan，譯音）發出紅色通緝令；該通緝令顯示，潘勤軒的國籍為美國。

康州地區副警長達菲(Matthew Duffy)表示，紅色通緝令是針對全球通緝逃犯的臨時通緝令，由國際刑警組織發出；這個有194個成員國參與的國際犯罪調查組織，會在「任何有引渡條約的地方」用不同的語言張貼通告。

但達菲表示，尚不能透露29歲的潘勤軒是否已離開了美國，或者可能會去哪裡。

當被問及出生在上海的潘勤軒是否可能逃到中國時，達菲說，「我們與中國的關係不太好」，但如果能確定潘勤軒現在在中國，國際刑警組織和美國政府將努力引渡他回美國。

達菲表示，法警和紐黑文警局仍在努力偵辦這起案件，力求將其逮捕，「我可以告訴你，我們正在為此夜以繼日地努力。」

2月6日晚，耶魯大學環境學院26歲的碩士生蔣凱文被發現死於車外，身上受多處槍傷，而當日他和自己求婚僅一周的未婚妻佩里(Zion Perry)在一起。

佩里之前是麻省理工學院的本科生，她在2020年3月的一場舞會上被拍到與潘勤軒有過交談，但當局沒有透露其他任何联系。

3月1日，聯邦法警在全國範圍內對主嫌潘勤軒展開搜捕，他最後一次被人看到是在喬治亞州的亞特蘭大都會區；根據國際刑警組織發出的紅色通緝令，潘勤軒身高六呎，體重170磅，國籍是美國，語言為英文；通緝罪名除了謀殺外，還有二級盜竊罪；先前的法庭文件顯示，潘勤軒曾涉嫌從一家車行以試駕為由，盜取了一輛汽車，駕駛其作案後跨州逃逸。

聯邦法警現為能提供潘勤軒直接位置和逮捕線索的人提供1萬元賞金，任何或知其消息者可撥打1-877-Wanted-2(1-877-926-8332)；或登錄www.usmarshals.gov/tips在線提交線索，任何信息都將被保密。

國際刑警組織對潘勤軒發出紅色通緝令。（國際刑警組織提供）
國際刑警組織對潘勤軒發出紅色通緝令。（國際刑警組織提供）
國際刑警組織對潘勤軒發出紅色通緝令。（國際刑警組織網站截圖）
國際刑警組織對潘勤軒發出紅色通緝令。（國際刑警組織網站截圖）

潘勤軒 通緝 美國

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