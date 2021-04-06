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市警3月犯罪數據 反亞裔仇恨犯罪數31起 去年同期為0

記者張晨／紐約報導
警車在曼哈頓華埠街道上駐守。(記者張晨/攝影)
警車在曼哈頓華埠街道上駐守。(記者張晨/攝影)

紐約市警總局6日公布3月犯罪數據，和以往最為不同的是，針對亞裔仇恨犯罪案件到達了31起——居首，而去年同期這一數字則為零。

紐約市警總局長希爾(Dermot Shea)表示，反亞裔的襲擊案件「自去年以來肯定有所加劇」，有更多的受害者願意勇敢上報，而一些無故攻擊伴隨仇恨言論的案件也有所增加。

希爾表示，在新冠病毒開始蔓延的前後，市警就已經注意到涉及亞裔受害者案件數量的增加，但它也一直留於表面之下，「我認為這個數字要高得多，那就解釋了為什麼如今突然間，你會看到很多人走出來報案。」

根據市警數據顯示，不但針對亞裔的仇恨犯罪呈現了零至31的斷崖式區別，總體犯罪指數也有所增加，尤其對於重罪案件而言，相比去年同期上漲了2.4%。

「但我認為，重要的是要承認所有這一切的發生，而更重要的是，我們應該為此做些什麼，這樣走在外面的人就不會感到不安全了。」希爾說。

近幾周在紐約市針對亞裔的仇恨犯罪案頻發，市警為加強治安，除在部門內重新部署外，也增加便衣警察至社區中，希望能夠減少類似犯罪，不過激增的反亞裔仇恨犯罪，也讓亞裔社區感到害怕且憤怒，紛紛發起示威遊行，表達不滿。

亞裔 紐約市 仇恨犯罪

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