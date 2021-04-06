拒付1元餐費 非裔男大鬧中餐館

該嫌犯因一元餐費糾紛而以種族歧視言論破口大罵，並砸壞餐館設施。（警方提供）

一名嫌犯日前在布碌崙 (布魯克林)一家中餐館因拒付一元餐費，以種族歧視 言論怒罵店內華裔 員工，並吐口水侮辱，隨後還用暴力將餐館設施砸壞。

案件發生在3月15日下午6時左右，位於布碌崙Rockaway大道489號的大蘋果中餐(Big Apple Kitchen)裡，一名非洲裔顧客點餐後因一元餐費糾紛而產生爭執。

餐館業主薛先生稱，案發當日，該顧客與朋友共點了一份左宗雞、炒飯、雞翅，薛先生與對方確定總消費為11.75元，便進入後廚備餐；之後店內一名女員工向兩人索要餐費，但對方認為點餐總額為10.75元，爭執下開始破口大罵。

薛先生聽到後立刻出來，稱此前已經溝通過價格，如果對方不願意支付該筆金額，則不提供餐食；該顧客開始以種族言論辱罵「該死的中國人」、「滾出美國」，其朋友則將櫃檯上的一盒菜單打翻；薛先生不斷好言相勸，兩人仍繼續辱罵，並朝著店內塑料屏障吐口水，隨後一拳將屏障打破。

薛先生報警後警方趕來，但嫌犯已經不知所蹤；薛先生稱自己經營該店已長達八年，顧客點餐賴帳行為時有發生，也曾被搶劫，隨後停止了夜間送餐服務。

薛先生說，以往報警也許需要等待長達一個小時，但近期警方對該類案件重視程度明顯高了很多，也希望華裔在美不要總是擔心受怕，遇到案件一定要主動報警；如果警方能順利將兩人逮捕，他一定積極合作出庭指認。

現警方將嫌犯照片公布進行通緝，呼籲如有發現任何可疑人物，立即致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577，所有信息絕對保密。