布朗士亞裔長者 街頭無故遭攻擊

66歲亞裔長者在布朗士街頭無故遭襲，視力受損。(取自谷歌地圖)

布朗士 日前發生一起攻擊亞裔 案件，一年近七旬的亞裔長者當街被一男子無故攻擊，造成其視力受損；嫌犯罪案後逃離現場，現遭市警通緝。

警方表示，案發當日下午4時左右，在布朗士莫里莎尼亞(Morrisania)東167街交富爾頓街(Fulton St.)附近，一名66歲的亞裔長者遭一男子從背後攻擊，該人上前猛擊其左臉，兩人之間未曾有任何言語交流。

轄區警局接到報案後趕到，但嫌犯已經逃離現場，亞裔受害者因受襲而視力受損；警方稱，嫌犯年約40歲，身高約6呎。

市警仇恨犯罪小組(The NYPD's Hate Crime Task Force)也已介入調查，研討是否將此案件歸類於仇恨犯罪。

警方也呼籲有此案線索者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。