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攻擊示威華女被捕獲釋…非裔男法拉盛砸警車 二進宮

記者張晨／紐約報導
該男子日前攻擊華裔示威者被捕後釋放，又在法拉盛破壞警車，二度被捕。(市警提供)
該男子日前攻擊華裔示威者被捕後釋放，又在法拉盛破壞警車，二度被捕。(市警提供)

在3月21日的一場反仇恨亞裔遊行期間，一名華裔參與者在東村遭一非洲裔男子攻擊，並奪走標語牌；市警介入調查後很快就將嫌犯逮捕，但因目前施行的保釋法，他不久後就被釋放；就在嫌犯獲釋後不久，又於本月2日在皇后區因破壞一輛警車被捕。

影音來源：市警提供

27歲的埃里克·德奧利韋拉(Eric Deoliveira)21日上午11時37分許，在鄰近曼哈頓東村的阿斯托廣場(Astor Place)51號附近，將一名37歲、參加反仇恨亞裔遊行的華裔女子攔住，向她索要所攜帶的標語牌。

德奧利韋拉索要不成後惱羞成怒，暴力奪走了華女寫著反亞裔暴力內容的標語牌，先試圖把牌子扔進垃圾桶，隨後又扔在地上用腳踩踏。

警方表示，當受害者質問德奧利韋拉為什麼這樣做時，他朝她臉上揮打了兩拳；隨後逃入阿斯托廣場的地鐵站內。

而受害華女並沒有就此作罷，一路追趕嫌犯，並用手機拍下他的身影；但在追趕過程中她腳踝扭傷，嘴唇也被打破，有小撕裂傷和瘀青，隨後被緊急救援小組(Emergency Medical Services)送往勒諾克斯山醫院(Lenox Hill Healthplex)接受治療。

由於案件就發生在反仇恨犯罪示威的途中，這種明目張膽的行為引起警方高度重視，並在案發不久就將德奧利韋拉逮捕歸案；但他很快獲釋。

重獲自由後的德奧利韋拉並未安分多久，警方表示，在2日晚10時30分左右，他法拉盛轄區市警109分局附近將一輛警車的車窗打破；3日凌晨，進行周邊檢查的警員發現了被破壞的情況，在調取監控錄像後，再次鎖定了德奧利韋拉。

根據警方，3日上午9時30分，一名巡邏的警員在附近發現了他的身影並將其逮捕；據悉，他給這輛警車造成了250多元的損失，此番再次被捕距上次僅兩周的時間，而他作案的對象和地點均為亞裔及亞裔社區。

消息人士表示，德奧利韋拉目前已被控刑事毀壞(Criminal Mischief)，將在皇后區刑事法庭出庭。

亞裔 遊行 華女

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