班森賀華女網路求職遭詐騙 2萬元難追回

班森賀再次發生詐騙案，求職心切的華女被騙超過2萬元。(本報檔案照)

新冠疫情造成不少民眾失業，布碌崙(布魯克林)班森賀一名華女 為了找工作，不惜匯款上萬元給求職網站上的陌生人，之後才驚覺對方是詐騙 分子；轄管當地的市警62分局發布消息，呼籲民眾不要輕信網路陌生人的話，凡事應先查證才不會蒙受損失。

警局紀錄顯示，該案發生於上月17日，報住在班森賀西6街交18大道的25歲華女向警方報案，表示她數天前在求職網站ZipRecruiter透露找工作的意願，和一名陌生男子取得聯繫；對方介紹她一個能居家上班的線上工作，但需要先支付保證金以獲得工作名額，然後公司會幫她辦理居家辦公(Home Office)的相關程序。

男子向華女承諾，只要她開始工作，就會退還保證金；華女深信不疑，分別使用銀行Zelle、支付平台Paypal以及禮卡，將總值2萬1500元的金額提供給對方。

數天後，華女收到對方寄來兩張支票 ，當她去銀行兌現時，卻被告知是假支票，她還因此遭到罰款；受害者這時才起疑，通過之前的聯繫方式想找該名男子談談，對方卻不再回覆信息，她才去警局報案。

受理該案的警員表示，針對求職、投資理財的詐騙手法層出不窮，詐騙分子看中民眾想賺外快或對工作的渴望，一步步埋下陷阱；但其實民眾只要多一分警惕，就能察覺事情不合理，對剛認識的陌生人，在未查證之下不該有金錢往來。

警方目前已向受害者獲取證據，因涉及網路犯罪，調查頗有難度；但警員還是鼓勵受害者積極報案，在警局系統中留下紀錄，另外也能將經歷分享給更多人，讓大眾提高警覺。