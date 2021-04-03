我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

班森賀華女網路求職遭詐騙 2萬元難追回

記者顏潔恩／紐約報導
班森賀再次發生詐騙案，求職心切的華女被騙超過2萬元。(本報檔案照)
班森賀再次發生詐騙案，求職心切的華女被騙超過2萬元。(本報檔案照)

新冠疫情造成不少民眾失業，布碌崙(布魯克林)班森賀一名華女為了找工作，不惜匯款上萬元給求職網站上的陌生人，之後才驚覺對方是詐騙分子；轄管當地的市警62分局發布消息，呼籲民眾不要輕信網路陌生人的話，凡事應先查證才不會蒙受損失。

警局紀錄顯示，該案發生於上月17日，報住在班森賀西6街交18大道的25歲華女向警方報案，表示她數天前在求職網站ZipRecruiter透露找工作的意願，和一名陌生男子取得聯繫；對方介紹她一個能居家上班的線上工作，但需要先支付保證金以獲得工作名額，然後公司會幫她辦理居家辦公(Home Office)的相關程序。

男子向華女承諾，只要她開始工作，就會退還保證金；華女深信不疑，分別使用銀行Zelle、支付平台Paypal以及禮卡，將總值2萬1500元的金額提供給對方。

數天後，華女收到對方寄來兩張支票，當她去銀行兌現時，卻被告知是假支票，她還因此遭到罰款；受害者這時才起疑，通過之前的聯繫方式想找該名男子談談，對方卻不再回覆信息，她才去警局報案。

受理該案的警員表示，針對求職、投資理財的詐騙手法層出不窮，詐騙分子看中民眾想賺外快或對工作的渴望，一步步埋下陷阱；但其實民眾只要多一分警惕，就能察覺事情不合理，對剛認識的陌生人，在未查證之下不該有金錢往來。

警方目前已向受害者獲取證據，因涉及網路犯罪，調查頗有難度；但警員還是鼓勵受害者積極報案，在警局系統中留下紀錄，另外也能將經歷分享給更多人，讓大眾提高警覺。

華女 詐騙 支票

上一則

紐約巴德音樂學院 4月8-10日研討佛樂

下一則

布碌崙2碼頭 4月5日關閉整修8至10周

延伸閱讀

害怕報復 不信司法 亞裔多吞忍 是最不敢報案族群

害怕報復 不信司法 亞裔多吞忍 是最不敢報案族群
布碌崙接種率全市最低 華人想打預約難

布碌崙接種率全市最低 華人想打預約難
長沙小伙求職上廁所遇爆炸 救護車上仍掛念：房貸沒還清

長沙小伙求職上廁所遇爆炸 救護車上仍掛念：房貸沒還清
6成華人曾遭歧視9成未報案 逾半說「報警沒用」

6成華人曾遭歧視9成未報案 逾半說「報警沒用」
南加華男赴紐約求職 1月染疫時 肺部已呈白色纖維化

南加華男赴紐約求職 1月染疫時 肺部已呈白色纖維化

熱門新聞

3月31日法拉盛艾利大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令。(記者牟蘭／攝影)

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

2021-04-01 10:55
劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

2021-03-26 13:17
楊安澤(左二)感謝醫務人員照顧，身體無大礙出院繼續休養。取自楊安澤推特

楊安澤已經出院 將回家休養

2021-04-02 11:45
「紐約客」雜誌最新封面故事，反映全美近來針對亞裔攻擊的社會問題。(取材自推特)

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

2021-04-01 09:18
「精益求精通行碼」在紐約全面啟動。（州長辦公室提供）

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

2021-03-27 17:10
位於法拉盛羅斯福大道的新世界商城一層的六福珠寶，於26日下午4時左右，遭到一名嫌犯的暴力搶劫。圖片來源：記者牟蘭/攝影

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

2021-03-26 17:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃